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外國網友稱「中共擊落美軍機」　美媒：很難笑的陰謀論

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▲▼外國網友稱，美加邊境集結大量解放軍隊，證實是假消息。（圖／翻攝 環球網）

▲外國網友稱，美加邊境集結大量解放軍隊，證實是假消息。（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／綜合報導

根據大陸官媒環球網指出，近日國外某個推特帳號發佈一則企圖讓人不安的消息。內文稱「近日美加邊境突然集結數以萬計的大陸軍隊，並且疑似擊落美國戰鬥機。」美國媒體立刻闢謠，認為這是一則非常不好笑陰謀論。

該報導引述美國《軍隊時報》（Military Times）16日消息指出，近日一個擁有近5萬粉絲的推特帳號散布消息稱，數以萬計的大陸軍隊正在美國缅因州State of Maine）與加拿大邊境集結，並且上周在密西根州（State of Michigan）墜毀的F-16戰鬥機就是被大陸解放軍擊落。

對於這項消息，美國《軍隊時報》立刻辟謠，「這種陰謀論的胡言亂語一點也不好笑。」同時查證網絡上流傳的「大陸軍隊在美加邊境集結」照片，實際上是美軍今年十月進行裝備移轉的畫面

美國《軍隊時報》揭開謠言兩處錯誤，首先，加拿大境內沒有大陸軍隊；其次墜毀的F-16戰鬥機來自威斯康辛州（Wisconsin），是在例行訓練任務中墜毀，不是被擊落。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲現今中美關係彼此缺乏信任。（圖／CFP）

報道稱，一些信息安全領域的專家表示，儘管大陸軍隊出現在加拿大這種說法充滿了幻想，但這類虛假信息本身才是真正的威脅。「從某種意義上來說，這就是信息戰。」

美國兩黨政策中心通訊部門副總經理拉潘表示，「在當前的環境下，我們大家都缺乏信任。在最近美國各地的騷亂中，有所謂的民兵組織和執法人員打扮成軍人的樣子，加劇了這種不信任。」民眾們有這樣的一種感覺，美軍正在做一些實際上他們並沒有做的事。

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