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快訊／遭爆與人妻婚外情！台中勞工局長深夜請辭　親曝未來規劃

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▲勞工局長吳威志。（圖／記者鄧木卿攝）

▲勞工局長吳威志。（圖／記者鄧木卿攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市勞工局長吳威志昨（17日）遭人爆料，指稱吳與另名已婚飯店女總經理發展婚外情，還數次上摩鐵幽會。事情曝光後吳威志親上火線說明，坦承確實很欣賞該名女總經理，但強調2人絕無越線。吳威志昨深夜10時在臉書PO出「辭呈」，表示自己階段性任務已完成，為維護市府免受莫須有攻訐，並保有個人聲譽與尊嚴，「茲以辭職維護台中市政府官箴。」

吳威志昨深夜在臉書以「我向台中市長所遞辭呈內容及再度說明黑函影射事件」為題PO文，並針對辭呈內容提出4點說明：

一、感念勞工局兩年任內階段性任務已然完成，且獲得勞動部6項獎座並爭取紓困補助勞工40億。

二、本人向以教育為職志，且甚念為學子付出，盼能回歸學校，亦能返鄉侍候年老母親左右。

三、另近日黑函刻意影射絕非事實，本人素來嚴守法紀，絕無涉及公務，子虛烏有！深感痛惡與遺憾！

四、為維護台中市政府免受莫須有攻訐，並保有個人聲譽與尊嚴，茲以辭職維護台中市政府官箴。

提辭人：台中市政府勞工局長吳威志
日期：109年12月17日

▲▼台中市勞工局長吳威志。（圖／翻攝吳威志臉書）

▲吳威志因遭爆料與人妻發展婚外情，17日深夜在臉書遞出辭呈。（圖／翻攝吳威志臉書）

此外，吳威志也再度說明針對黑函影射事件提出4點聲明：

一、黑函未加署名刻意影射，侵犯個人名譽權與隱私權甚鉅。二年苦心經營付出敵不過一張黑函令人寒心。

二、源於處理勞資糾紛而與女方熟識，又因寫詩而彼此欣賞，但都有保持安全不逾矩的距離。對方求助私人婚姻問題，僅介紹性別平等專長女律師，她們自行處理。

三、黑函所指誇張指控，毫無事實，亂寫一通！本人絕無利用公務時間及職權進行任何黑函所指，尤其本人行程滿滿，累積近1個半月天數未能補休。

四、本人不介入危險關係，僅因認為黑函不予正面回答，竟遭有些媒體誤會摘錄影射深表遺憾！

▼吳威志駁斥黑函指控內容「毫無事實、亂寫一通！」（圖／翻攝吳威志臉書）

▲▼台中市勞工局長吳威志。（圖／翻攝吳威志臉書）

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