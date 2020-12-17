台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長氣炸擋車反擊

記者許力方／綜合報導

台中北區的大錦村土地公廟出租私人停車場，沒想到最近卻有「霸王車」出沒，擅自佔用車格，一停就停5天，廟方狂貼警告單報警找人，對方仍不接電話，氣到一度打算出動廟裡300公斤重的石椅檔車，里長最後找上媒體，女駕駛才敷著面膜現身，移車時不滿被擋還一度要衝撞里長。

廟方調閱監視器畫面查看，拍到女子駕駛小白車於12日下午4時許緩緩開進停車場，相當順手的倒車「滑進8號車格」，還在車上鋪好遮陽板，做好長期卡位的準備，接著就此消失。其實這裡是廟方所有的廣場，劃出9個車位出租附近住戶，每月月租費1200元，8號車格已經有人租用，卻被女駕駛擅自佔用，一停就是5天。

廟方一開始不知道女子身份，車上也沒有留下聯絡方式，氣得每天都在車上狂貼粉紅色警告單「車主先生，您的愛車已佔停他人認養車位」、「派出所聯絡均不處理已經第五天了，若再不移走嚴重妨礙租車位大德」、「聯絡不接電話，請速移開，不然將鎖車喔！」連警察打電話聯絡也不接。

女子過去也曾佔停更久，鄰居也說，遇過她亂停車位不移走，每次都停幾十天不走，導致車輛進出困難、找不到人，然後半夜再來看，車子就移走了。霸王車讓附近住戶受不了，但這次停在廟方停車格沒有佔用馬路，警方沒有強制力拖吊，廟方一度要出動廟裡300公斤的石椅來擋，或是在周邊停滿車輛擋住，讓她沒辦法進出「就會來找我們了！」

身兼土地公廟總幹事的里長吳榮益17日找媒體控訴「聽說一停就半個月，愛理不理，車子停這樣好像霸王車啊！」「我們透過派出所跟她聯絡，她都不接啊！今天還要給她貼一張，不然怎麼辦…」結果沒多久，女駕駛穿著短褲、敷著面膜、戴髮捲突然現身。

女駕駛撕掉警告單上車準備移車，但里長氣炸了，擋在車前不斷拍打窗戶、車身，堅持要她「下來談」，索討400元停車費，她不滿狂按喇叭，一度要衝撞，里長追車理論，她下車後拿著平板電腦貼近狂拍「拿證據給我看」，里長連嗆3次「找警察」，兩人爆發衝突，最後她只拋下一句「明明有跟土地公說」就騎車走人。

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