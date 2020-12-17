　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長氣炸肉身擋車反擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長吳榮益氣炸擋車反擊。（圖/東森新聞）

記者許力方／綜合報導

台中北區的大錦村土地公廟出租私人停車場，沒想到最近卻有「霸王車」出沒，擅自佔用車格，一停就停5天，廟方狂貼警告單報警找人，對方仍不接電話，氣到一度打算出動廟裡300公斤重的石椅檔車，里長最後找上媒體，女駕駛才敷著面膜現身，移車時不滿被擋還一度要衝撞里長。

廟方調閱監視器畫面查看，拍到女子駕駛小白車於12日下午4時許緩緩開進停車場，相當順手的倒車「滑進8號車格」，還在車上鋪好遮陽板，做好長期卡位的準備，接著就此消失。其實這裡是廟方所有的廣場，劃出9個車位出租附近住戶，每月月租費1200元，8號車格已經有人租用，卻被女駕駛擅自佔用，一停就是5天。

▲▼台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長吳榮益氣炸擋車反擊。（圖/東森新聞）

▲▼台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長吳榮益氣炸擋車反擊。（圖/東森新聞）

廟方一開始不知道女子身份，車上也沒有留下聯絡方式，氣得每天都在車上狂貼粉紅色警告單「車主先生，您的愛車已佔停他人認養車位」、「派出所聯絡均不處理已經第五天了，若再不移走嚴重妨礙租車位大德」、「聯絡不接電話，請速移開，不然將鎖車喔！」連警察打電話聯絡也不接。

女子過去也曾佔停更久，鄰居也說，遇過她亂停車位不移走，每次都停幾十天不走，導致車輛進出困難、找不到人，然後半夜再來看，車子就移走了。霸王車讓附近住戶受不了，但這次停在廟方停車格沒有佔用馬路，警方沒有強制力拖吊，廟方一度要出動廟裡300公斤的石椅來擋，或是在周邊停滿車輛擋住，讓她沒辦法進出「就會來找我們了！」

身兼土地公廟總幹事的里長吳榮益17日找媒體控訴「聽說一停就半個月，愛理不理，車子停這樣好像霸王車啊！」「我們透過派出所跟她聯絡，她都不接啊！今天還要給她貼一張，不然怎麼辦…」結果沒多久，女駕駛穿著短褲、敷著面膜、戴髮捲突然現身。

女駕駛撕掉警告單上車準備移車，但里長氣炸了，擋在車前不斷拍打窗戶、車身，堅持要她「下來談」，索討400元停車費，她不滿狂按喇叭，一度要衝撞，里長追車理論，她下車後拿著平板電腦貼近狂拍「拿證據給我看」，里長連嗆3次「找警察」，兩人爆發衝突，最後她只拋下一句「明明有跟土地公說」就騎車走人。

►人人都愛尼龍包、新款實用耐用

▲▼台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長吳榮益氣炸擋車反擊。（圖/東森新聞）

▲▼台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長吳榮益氣炸擋車反擊。（圖/東森新聞）

ET快訊
狂嗑海鮮「晚上比較猛」？　美女專家加碼2招...女伴嗨了
董至成搭手扶梯「慘摔到1樓」　轉頭見謝忻心寒了
女童KTV遭猥褻！父母「活活打死」猥褻犯…籌不出6萬保釋金
死亡車禍「驚見一隻斷腳」　2人慘死...身分曝光
「痛痛女學生」打HPV疫苗全身腫痛　淚告衛福部逆轉！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／基隆大雨驚傳「路塌了」！泥水湧出地表變小河　附近大停水

有錢買股票、期貨沒錢繳稅　女子遭聲請管收獲准

台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長氣炸擋車反擊

台中十大伴手禮精品咖啡奪冠　業者推促銷搶禮盒商機

台南批發公司欠稅375萬元拒繳　林姓負責人聲請管收獲准

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案　台彩公司頒贈南警五分局感謝狀

防疫一起來！　2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送

搶先看！灑滿璀璨燈海　超夢幻的彰化月影登場　

新北婦開車去桃園…下錯匝道「陷水溝」釀塞車好慌　10人抬車救

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

快訊／基隆大雨驚傳「路塌了」！泥水湧出地表變小河　附近大停水

有錢買股票、期貨沒錢繳稅　女子遭聲請管收獲准

台中「霸王車」滑進格佔5天！面膜短褲女嗆一句　里長氣炸擋車反擊

台中十大伴手禮精品咖啡奪冠　業者推促銷搶禮盒商機

台南批發公司欠稅375萬元拒繳　林姓負責人聲請管收獲准

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案　台彩公司頒贈南警五分局感謝狀

防疫一起來！　2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送

搶先看！灑滿璀璨燈海　超夢幻的彰化月影登場　

新北婦開車去桃園…下錯匝道「陷水溝」釀塞車好慌　10人抬車救

麻吉弟弟突消失鏡頭前「現況曝光」！　無預警現蹤力挺音樂大賽

快訊／基隆大雨驚傳「路塌了」！泥水湧出地表變小河　附近大停水

潘瑋柏真的瘦了！　素顏無修圖自拍「V臉現形」網認證：帥翻

女兒帳戶存千萬玩股票、期貨　老婦拒繳154萬稅金遭管收！

鐘鉉離開三年了⋯SHINee準時發文　舞台帥照告白「永遠的二哥」

林宜輝生涯三度28分　狂轟32分34歲創生涯新高

15歲國中生灌水泥「酷刑悶殺」同學　驚恐狂唸佛經：祂一直在旁邊

「狼人殺男神＋大咖歌手」宣布加入　台中跨年又增2驚喜卡司！

呂政儒復出、林宜輝生涯新高32分　裕隆16分差輕取台銀

陸航空公司：核酸檢測報告若有「武漢肺炎」字樣視為無效！

地方熱門新聞

快訊／台中勞工局長捲婚外情辭職獲准

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

曾文水庫清淤無償提供民眾申請使用

縣市首長執政兩週年黃偉哲滿意度達78％

女開車輪胎陷水溝　後車壅塞超慌張

3歲童到國中校園玩　轉眼不見快急死阿嬤

NCC通過台南等7有線電視110年收費

2024「侯朱配」？朱立倫：不要見縫插針

即／中油林園廠冒黑煙　最重罰500萬

南檢偵辦議員涉詐領助理費　8萬交保

新北農漁業　侯友宜嘉勉優秀農漁民

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

桃園市立美術館動工　青埔旅遊新亮點

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多熱門

相關新聞

快訊／台中勞工局長捲婚外情辭職獲准

快訊／台中勞工局長捲婚外情辭職獲准

台中市政府勞工局長吳威志遭爆料頻繁出入摩鐵、疑似發展婚外情，且對象還是已婚的某飯店女總經理。對此，吳威志於今（17）日下午提出辭呈，並獲市長盧秀燕同意，將自12月18日正式離職。

2021台中跨年晚會邀民眾落實防疫

2021台中跨年晚會邀民眾落實防疫

台北連下雨1個月！過來人推「最晴朗縣市」

台北連下雨1個月！過來人推「最晴朗縣市」

本打算租房一輩子！他咬牙買了：我太天真

本打算租房一輩子！他咬牙買了：我太天真

台61梧棲段貨車重擊吊車　後方回堵又2追撞

台61梧棲段貨車重擊吊車　後方回堵又2追撞

關鍵字：

停車車位台中霸王車

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

阿嬤切「巨大化蘿蔔糕」！網曝真相：排隊要等超久

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面