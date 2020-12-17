私處長大膿包！20歲妹扭動「瞬間爆裂」…醫護被噴滿身膿

▲嫩妹私密處長巨大膿包，診間裡瞬間炸裂，醫護被噴滿身膿。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

女性私密處較難清潔，不少人都有過私密處長痘痘的困擾。不過，一名20歲的女子私密處長了小腫包，原先不以為意，只是到藥局買藥來擦，沒想到過了2個禮拜，竟然「暴風式成長」，變成2個拳頭大，就醫時瞬間破裂，醫師、護理師被噴得滿身都是膿。

婦產科醫師李偉浩在東森節目《醫師好辣》中分享，他曾碰上一名年約20歲的女患者，進入診間時一瘸一拐，詳細詢問之下，才知道女患者私密處長了膿包。

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李偉浩原先不以為意，認為「只是個膿包」，應該沒有多嚴重，結果實際進行內診，卻讓他嚇了一跳，女患者私密處的膿包竟有約兩個拳頭大小，相當嚴重。

李偉浩仔細詢問，為什麼會長出這麼誇張的膿包，對方才開始解釋，原先好像是被蟲咬，腫了一個紅紅的小腫包，當時只是稍微搔癢，就沒有太過在意，只是到藥局買藥來擦。

▼李偉浩分享案例，女患者私處長巨大膿包，看診時爆開，整個診間都是膿。（圖／《醫師好辣》）



沒想到，擦了藥腫包沒有消退，還是持續出現搔癢的症狀，女患者伸手去抓，結果腫包愈來愈大，從一顆小紅點，長到約拇指大小，短短2周內「暴風式成長」，變成兩個拳頭大小的膿包，也因此痛得快沒辦法走路。

李偉浩決定替女患者劃刀，將膿引流出來。沒想到，等到消毒工作完畢，李偉浩用手固定住膿包，準備劃刀時，女患者因為緊張而扭動，導致膿包瞬間炸裂，包含李偉浩在內的醫護人員全都被膿噴到，所有人都尖叫了起來。

李偉浩說，因為膿包炸裂，導致診間都是膿臭味，女患者還非常不諒解，質問他「怎麼那麼用力劃下去」，讓他根本不曉得要說什麼，「我也很無奈。」

後續經過細菌培養，李偉浩發現，女患者的膿包裡面有2種細菌，分別為克雷伯氏菌以及大腸桿菌，一般健康的人很少會出現這麼嚴重的感染，因此替女患者量了血糖，才發現女患者雖然年紀輕輕，血糖已經過高，有類似糖尿病的體質，導致免疫力變差，才會變得這麼嚴重。