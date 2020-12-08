私密處感染！蔓越莓汁「喝半年變胖了...」　網秒勸停：那是糖水

▲原PO因為私密處感染，所以開始喝蔓越莓汁。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

常聽到有人建議女生想保養私密處，可以多喝蔓越莓汁，預防泌尿道感染。就有一位女網友在PTT發起閒聊「蔓越莓汁越喝越胖」，她之前私密處感染，醫生除了開藥，也建議她之後可以吃蔓越莓保養，她就開始喝超商賣的蔓越莓汁。結果喝了半年，分泌物跟異味確實都減少，但也變胖了，讓她超級尷尬。

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發文，說她之前私密處感染，所以就去看醫生，醫生除了開藥讓她吃，也建議「等之後（感染症狀）好了，可以吃蔓越莓保養私密處」，所以就聽醫生的話，開始喝蔓越莓汁。原PO接著透露，因為她住外面、無法開伙，所以果汁都直接買超商現成的那種，沒想到喝半年的成果卻讓她超尷尬。

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▲不少人勸原PO不要再喝蔓越莓果汁。（示意圖／Pixabay）

女網友表示，她喝蔓越莓汁喝了快半年，分泌物跟異味確實都有減少，「但越喝越胖……真的尷尬耶！」並說她想買蔓越莓錠吃看看，但又不會吞大藥丸，忍不住求助「難道妹妹臭跟胖子我只能2選1？」

貼文一出，其他人就紛紛留言，「會胖正常啊！最常看到的蔓越莓汁100ml糖就要11g了」、「妳是買果汁含量27%的那款吧？100ml裡面含糖11.3g」、「那是糖水」、「超市賣的果汁和果乾糖分都很高耶」、「市售果汁=飲料」、「偏酸的飲料糖都加超多的。」

大部分網友就建議她不要喝果汁，「可以吃蔓越莓益生菌，是粉狀的」、「直接買無糖果乾吃」、「要吃錠啦，喝果汁超胖而且很難攝取到需要的量吧」、「要吃蔓越莓錠啊妹妹，我是男生我都知道」、「買私密處專用的益生菌有粉狀的，大多會添加蔓越莓。」