　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虎航寒假航空營今開賣！體驗當機師or空姐　限「大人+小孩」同樂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼虎航航空體驗營。（圖／虎航）

▲虎航航空體驗營今起開賣。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航寒假限定的「航空職人親子版體驗營」來了！虎航表示，此次活動必須「一大一小」組合參加，大人須年滿20歲、小孩年齡限10到15歲兼且身高140公分以上，共將舉辦5場體驗營，每組5590元起，今日下午6點起開賣，參加者還可獲贈機師或客艙組員手繪制服紀念T恤。

虎航表示，此次針對寒假期間推出的親子版體驗營，採限定一大一小的組合參加，大人需年滿20歲，小朋友年齡則限定在10至15歲之間且身高需達140公分以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

課程方面，可選擇「模擬機體驗營親子版」或「空服體驗營親子版」。模擬機「體驗營親子版」內容安排台虎現役機師進行專業飛行前講解並親自帶飛，讓民眾對飛行器先有初步的認識後，再藉由實際在A320全動式模擬機上進行操作，進而對台虎機師平日的飛行工作內容有更完整的了解。

「空服體驗營親子版」內容包括美妝美髮教學及美姿美儀課程，並進行安全示範、迎賓廣播詞實際演練等，體驗成為一日台虎客艙組員。凡參加的大人及小朋友皆可獲得限量的虎罩包及台灣虎航機師/客艙組員手繪制服紀念T恤作為紀念品。

▲▼虎航航空體驗營。（圖／虎航）

▲▼虎航航空體驗營可體驗當空服員或機師。（圖／虎航）

▲▼虎航航空體驗營。（圖／虎航）

台灣虎航航空職人親子版體驗營預計舉辦五場，分別在寒假期間的2021年1月23日、1月30日、2月6日、2月21日、2月27日舉辦，「模擬機體驗營親子版」一大一小每組費用為新台幣8,990元、「空服體驗營親子版」一大一小每組費用為新台幣5,590元。

另外空服體驗營親子版每組至多可再加購二位大人或二位小朋友，大人每人加購價為新台幣3,990元、小朋友每人加購價為新台幣1,990元，預計於今(17)日18:00於虎禮選(reurl.cc/7oa5Mk)開賣。自12月30日中午12:00起，再加碼於KKday(www.kkday.com/zh-tw)及ibon便利生活站(bit.ly/37kow9b)開賣，各場次名額有限，報完即額滿。

凡報名明(2021)年1月23日首場「模擬機體驗營親子版」或「空服體驗營親子版」，還可再獲贈台灣虎航限量飛機造型氣球(每組1個)。

ET快訊
關鍵畫面！男牽女童出KTV猥褻　遭家屬私刑打死
快訊／利率連3凍！央行上修今年經濟成長率至2.58％　估明年
中橫失蹤男「來來去去」　河床置20包乾糧都不見
蔡琳第二段婚姻又離了！　斷開6年高梓淇
快訊／槽車撞工程車起火！　1人燒成焦屍現場有斷肢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒一天吃21公克鎘米就超標！衛福部搞烏龍　次長竟稱可吃2.5公斤

俄芭蕾舞團染疫擴大！餘44名成員「旅館就地隔離」與一般旅客分層

腦麻生命小鬥士參與大隊接力　全校喊加油！師生家長動容

耶誕樹挨批像「罐頭塔」　桃園山城紅花節急修正

3車超市門口追撞「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

收銀員坐著被客訴！身掛牌子「我受傷請見諒」...醫師怒：社會忘了體諒

屏東專屬包廂「K歌之夜」　邀民眾一起嗨唱跨年

俄舞團演出取消無保險「慘賠千萬」！主辦單位：不後悔自費採檢

坐車選座位「走道vs靠窗？」釣出八字真理　內行曝：長短程決定

南迴鐵路電氣化12/20通車！高雄到花蓮省39分鐘　林佳龍試乘普悠瑪

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

幼兒一天吃21公克鎘米就超標！衛福部搞烏龍　次長竟稱可吃2.5公斤

俄芭蕾舞團染疫擴大！餘44名成員「旅館就地隔離」與一般旅客分層

腦麻生命小鬥士參與大隊接力　全校喊加油！師生家長動容

耶誕樹挨批像「罐頭塔」　桃園山城紅花節急修正

3車超市門口追撞「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

收銀員坐著被客訴！身掛牌子「我受傷請見諒」...醫師怒：社會忘了體諒

屏東專屬包廂「K歌之夜」　邀民眾一起嗨唱跨年

俄舞團演出取消無保險「慘賠千萬」！主辦單位：不後悔自費採檢

坐車選座位「走道vs靠窗？」釣出八字真理　內行曝：長短程決定

南迴鐵路電氣化12/20通車！高雄到花蓮省39分鐘　林佳龍試乘普悠瑪

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

台南台61線槽車翻覆起火　工程人員燒成焦屍！現場驚見斷肢

添好運12/19插旗台中麗寶Outlet　首創搭摩天輪可以吃港點　

迎冬至！促銷桃園好米送限量米蛋糕　還有搓湯圓競賽等好康

暖冬「海底人蔘」減收三成　大斤兩烏魚子炙手可熱

保育觀念抬頭！台東受傷領角鴞救治後康復　都蘭山野放

南韓又申遺成功！佛教「燃燈會」成非物質文化遺產　強調和解包容

「江翠王」區域推6字頭水岸宅　邀豪宅推手打造「新北大直」

貪玩歐告開「美顏模式」撲粉＋亮眼！　媽崩潰：前一天才洗澡

市場「超肥美菜虎」1斤只賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

女友沒安全感！他交出帳密...隔天開FB傻了

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

俄舞團全員情緒低落：想快離開台北

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

高中生霸凌扒頭「眼鏡斷兩截」！真相神轉

西門蘿莉塔PTT詳列7條件徵公　超反差內心曝光

跨年有機會10度↓　「可能是入冬最強一波冷空氣」

芭蕾舞新增確診！主辦全額退票

莫斯科染疫舞團　曾到便利店買日用品

《還願》重上市　陸網湧入抵制又下架

2021星座「健康運勢」大公開！這4種人要管好下半身

更多熱門

相關新聞

台虎微旅行　元旦飛宮古島衝高雄

台虎微旅行　元旦飛宮古島衝高雄

元旦假期將至，今年受疫情影響，民眾無法如往年一樣出國跨年，航空公司鎖定商機，紛紛推出微旅行2.0，台灣虎航與易飛網合作，推出「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0，元旦當日自桃機起飛，飛往日本宮古島上空，降落於高雄機場，旅客還可獲贈台虎日本不限航點來回機票，限量120席，今日中午12點開賣，每人售價8888元。

易飛網X虎航首發「桃園-高雄微旅行」

易飛網X虎航首發「桃園-高雄微旅行」

長榮罷工引發機師臉書論戰　7人挨告不起訴

長榮罷工引發機師臉書論戰　7人挨告不起訴

疫情失業　空姐機師開小貨車游牧

疫情失業　空姐機師開小貨車游牧

台虎航空營　專人幫你化妝成空姐

台虎航空營　專人幫你化妝成空姐

關鍵字：

虎航機師航空體驗營

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面