虎航寒假航空營今開賣！體驗當機師or空姐　限「大人+小孩」同樂

▲虎航航空體驗營今起開賣。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航寒假限定的「航空職人親子版體驗營」來了！虎航表示，此次活動必須「一大一小」組合參加，大人須年滿20歲、小孩年齡限10到15歲兼且身高140公分以上，共將舉辦5場體驗營，每組5590元起，今日下午6點起開賣，參加者還可獲贈機師或客艙組員手繪制服紀念T恤。

虎航表示，此次針對寒假期間推出的親子版體驗營，採限定一大一小的組合參加，大人需年滿20歲，小朋友年齡則限定在10至15歲之間且身高需達140公分以上。

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課程方面，可選擇「模擬機體驗營親子版」或「空服體驗營親子版」。模擬機「體驗營親子版」內容安排台虎現役機師進行專業飛行前講解並親自帶飛，讓民眾對飛行器先有初步的認識後，再藉由實際在A320全動式模擬機上進行操作，進而對台虎機師平日的飛行工作內容有更完整的了解。

「空服體驗營親子版」內容包括美妝美髮教學及美姿美儀課程，並進行安全示範、迎賓廣播詞實際演練等，體驗成為一日台虎客艙組員。凡參加的大人及小朋友皆可獲得限量的虎罩包及台灣虎航機師/客艙組員手繪制服紀念T恤作為紀念品。

▲▼虎航航空體驗營可體驗當空服員或機師。（圖／虎航）

台灣虎航航空職人親子版體驗營預計舉辦五場，分別在寒假期間的2021年1月23日、1月30日、2月6日、2月21日、2月27日舉辦，「模擬機體驗營親子版」一大一小每組費用為新台幣8,990元、「空服體驗營親子版」一大一小每組費用為新台幣5,590元。

另外空服體驗營親子版每組至多可再加購二位大人或二位小朋友，大人每人加購價為新台幣3,990元、小朋友每人加購價為新台幣1,990元，預計於今(17)日18:00於虎禮選(reurl.cc/7oa5Mk)開賣。自12月30日中午12:00起，再加碼於KKday(www.kkday.com/zh-tw)及ibon便利生活站(bit.ly/37kow9b)開賣，各場次名額有限，報完即額滿。

凡報名明(2021)年1月23日首場「模擬機體驗營親子版」或「空服體驗營親子版」，還可再獲贈台灣虎航限量飛機造型氣球(每組1個)。