月球上挖土！　陸嫦娥五號「打包」完成

▲嫦娥五號順利完成月球表面自動采樣並封裝保存。（圖／翻攝自人民日報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸嫦娥五號1日晚間23時許順利著陸在月球正面預選著陸區，根據大陸國家航天局最新通報，12月2日22時，經過約19小時月面工作，嫦娥五號探測器順利完成月球表面自動採樣，並已按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的貯存裝置中。

據《人民日報》報導，採樣和封裝過程中，科技人員在地面實驗室根據探測器傳回資料，模擬採樣區地理模型並全程類比採樣，為採樣決策和各環節操作提供了重要依據。著陸器配置的月壤結構探測儀等有效載荷正常工作，按計劃開展科學探測，並給予採樣資訊支援。

自動採樣是嫦娥五號任務的核心關鍵環節之一，探測器經受住超過100攝氏度的月面高溫考驗，克服了測控、光照、電源等方面的條件約束，依託全新研製的地外天體樣品採集機構，通過機械臂表取和鑽具鑽取兩種方式分別採集月球樣品，實現了多點、多樣化自動採樣。

其中，鑽具鑽取了月面下的月壤樣品，機械臂則在末端採樣器支持下，在月表開展多種採樣。為確保月球樣品在返回地球過程中，保持真空密閉以及不受外界環境影響，探測器在月面對樣品進行了密封封裝。

嫦娥五號探測器配置了降落相機、全景相機、月壤結構探測儀、月球礦物光譜分析儀等多種有效載荷，能夠在月表形貌及礦物組分探測與研究、月球淺層結構探測等科學探測任務中發揮重要作用。探測器鑽取採樣前，月壤結構探測儀對採樣區地下月壤結構進行了分析判斷，為採樣提供了資料參考。

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