找小姐排毒...他「攝護腺保養」到一半！警秒衝進門　現場一片尷尬

▲阿義負責引導客人前往包廂。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／基隆報導

一名男子「阿義」（化名）是一間護膚美容坊的櫃台人員，但他卻與負責人一同容留女子，在該處與不特定男客從事半套性交易，而他也負責引導男客前往3樓的包廂，與女子完成性交易。對此，基隆地院審理後，依法判他3月徒刑。

判決指出，阿義被某不詳之負責人雇傭為該美容坊的櫃檯人員，而他與對方共同基於意圖使女子與他人為猥褻之行為，而媒介、容留以營利之犯意聯絡，讓男客到該處與小姐進行半套性服務。此外，阿義也會向男客介紹消費方式為90分鐘2600元。

等到男客上門後，阿義就會用電子遙控器解開鐵門，引導對方前往包廂，而當男客前往包廂內後，店內的小姐就會前往包廂內為其提供全身按摩，內容也包含打手槍的猥褻行為。對此，負責人可從中分得1300元之利益，其餘1000元則規按摩小姐所有，而阿義本人則是按月領取薪資。

直到某次一名男客前往該處消費，正跟按摩小姐在進行半套性交易時，該美容坊就立即被警方查獲。對此，法官審理後，依共同犯圖利容留猥褻罪，判處他有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，扣案物品、犯罪所得新台幣2300元均沒收。

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