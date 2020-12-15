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怒噴表妹「愛露奶罩線」！新北女狂譏：蟑螂女孩，愛情看妳是坨屎

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▲桃園市某補習班劉姓男子遭指控去年9至10月間趁少女上課在自修時，佯稱按摩會長高等語瞎扯，趁機襲胸摸大腿，甚至還公然放A片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲花花在臉書上張貼辱罵表妹的PO文，被依法判拘役50日。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／新北報導

一名女子「花花」（化名）因為與表妹有嫌隙，竟然就在臉書上張貼不實貼文，辱稱表妹曾吸毒、下體黑、蟑螂女孩、狒狒等不堪入目之言詞，以此損害其名譽。對此，新北地院審理後，依法判她拘役50日，得易科罰金。

判決指出，花花只因為跟表妹有衝突、不愉快，就基於意圖散布於眾、妨害名譽之犯意，接連好幾天在臉書上張貼多篇貼文，用不實內容辱罵表妹，「有衣服不好好穿，故意在那邊薄紗高跟鞋、騙車錢還跟男孩子躲套房吸毒打炮」。

此外，花花還辱罵表妹，「不愛乾淨還要人跟人家討論愛情，愛情看妳是坨屎」、「妳眼睛像蟑螂，皮膚咖啡色的蟑螂女孩」、「喜歡露奶罩線」、「皮膚黑的跟大便一樣」、「地板踩那麼大力，沒看過這麼噁心的女生」等不堪入目之言詞來毀損表妹之名譽。

對此，花花於偵查時對於犯行坦承不諱，且又有貼文截圖佐證，因此其犯行堪以認定。法官認為，花花僅因為與表妹有嫌隙，竟然就連3個月在臉書上狂PO了20多則貼文，來辱罵、散布誹謗表妹名譽之事，在考量其智識程度、犯後坦承犯行，但表妹無和解意願等情狀後，依犯散布文字誹謗罪，判處她拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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