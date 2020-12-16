電動機車「充電爆炸」毀2屋　老翁全身40%燒傷！清晨蹲空地發抖

▲高雄鼓山區民宅起火。（圖／東森新聞，下同）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市16日凌晨發生火警，造成一位老翁全身40％燒傷，起火原因疑似電動機車充電爆炸造成。

高雄市鼓山區鼓山二路巷弄內，凌晨3點多有2間木造平房起火燃燒，消防局派出多輛消防車660多位消防隊員搶救。抵達現場後發現有2戶民宅起火，其中分別住有2位老人，其中一位中風，倍鄰居帶離火場，不過另一位全身40％燒燙傷，蹲在空地發抖被鄰居發現。

救護人員馬上將燒燙傷的老翁做包紮降溫，並強制就醫，詳細起火原因待警消進一步調查釐清。