用餐598！「振興券＋千鈔」結帳竟被拒　他氣炸：邏輯差別站收銀

▲民眾消費598元，用三倍券加千元鈔票結帳，結果餐廳竟然不收。（圖／翻攝自爆廢公社2館）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人近期在努力「使用」三倍券，希望能趕在年底到期前用完，不過有一名網友卻用出一肚子火，原來他日前在某餐廳吃了598元，想用一張500元振興券、一張千元結帳，結果餐廳卻堅持不能這樣付帳，讓他憤怒說「好心情都被破壞了」，貼文曝光後也引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，自己日前在某餐廳吃了598元，因此想用僅剩的500元振興券，加上1張千元結帳，不料餐廳櫃台卻不准這樣付帳，加上他剛領錢身上只有千鈔，讓他相當無奈，大罵說「邏輯不好，可不可以不要站收銀，不懂又愛辯，整個吃飯的好心情都被破壞了。」

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原PO事後也到該餐廳的Google給予1星評價，並寫下「我想請問，為何不能用一張500振興券，加1張千元結帳」，因為他的消費金額大於振興券面額，因此必須付現金填補剩餘的差價，認為店家不收根本是找麻煩，598元扣掉振興券500元後，「再找902元很難嗎。」

▲網友反應。（圖／翻攝自爆廢公社2館）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人支持說，「嫌找零麻煩就不要開店啊」、「就跟百貨公司用禮劵一樣意思，不足的補差額很難懂」、「就剛好只有1000元，這樣不能找開，太扯了吧」、「我也是站櫃檯的，碰上這種問題，直接當現金結帳就好」、「就必須花光振興券啊，怎麼有人覺得是在為難店家。」

有人力挺店家，「問題應該是，他補的價差98元，拿了1000元付，會讓人覺得明明可以直接1000付598，如果他是拿500振興券加100現金，就不會有這麼多問題了」、「我感覺就是趁機換現金啊」、「就算有道理，對我來說就奧客啦，明明1000元就能解決。」