17歲男118刀砍死母親！　冷血向警方報案：你們最好帶屍袋來

▲男犯案後冷靜報案，還要警察帶屍袋。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國17歲男子湯普森(Rowan Thompson)和50歲母親喬安娜(Joanna Thompson)慢跑後，突然持刀狂砍對方118刀，後來自己主動打電話報案，還告訴警方過來時最好帶上屍袋，冷血行徑令人震驚。

英國《太陽報》14日報導，事件去年7月1日下午12時45分發生在漢普郡的漢伯頓(Hambledon)家中，湯普森亂刀殺死母親後，冷靜向警方表示，「我剛剛殺死了媽媽，我勒死了她，一直用各種刀子刺她，你們最好帶屍袋過來，我99.9%確定她沒有呼吸了」。

驗屍結果顯示，喬安娜前額被刺傷38刀、頸部64刀、手臂16刀，一共身中118刀。湯普森同年10月因為精神問題被關押在相關機構中，然而就在他將出庭應訊前4天，10月3日被人發現已經輕生身亡。

本案近日開庭，偵辦員警表示，湯普森被捕時情緒十分冷靜，甚至比起一切他更在乎貓，冷血行徑令人不寒而慄。湯普森父親馬克(Marc Thompson)則說，兒子過往有精神疾病與性別認同困擾，「這是一個年輕人被困境打敗的故事，所有的一切都讓他痛苦，即使他明明很愛媽媽，但他當下完全不記得自己做了什麼」。

驗屍官表示，本起案件很明顯是他殺，然而被告已經身亡，所以外界永遠無法得知對方的犯案原因。法院預計明年將對湯普森之死進行調查。

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