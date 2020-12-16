屏縣、台積電合作　邀大金空調偏鄉高職「一對一」教維護技能

▲屏東縣政府與台積電慈善基金會合作辦理偏鄉技職培力計畫，邀請大金空調參與今年計畫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與台積電慈善基金會合作辦理偏鄉技職培力計畫，由台積電邀請和泰環保公益事業基金會-大金空調參與今年計畫，由縣府媒合佳冬高農與恆春工商二所學校辦理。

▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）牽線促成、合作意向書。

16日屏東縣政府與台積電慈善基金會和泰環保公益事業基金會、佳冬高農、恆春工商等五方舉辦簽署合作意向書簽約儀式，在縣府的媒合與台積電慈善基金會董事長張淑芬的穿針引線下，將大金空調的教育訓練資源挹注於縣內高職，於技職教育方面，期待透過技職培訓課程，幫助孩子學習一技之長，以技能換取工作機會，也期盼能改善因工作造成偏鄉人口外流，替偏鄉地區留住更多的青年。

這次合作意向書簽署，希望透過具開拓性與發展性的交流模式，積極連結屏東縣內高中職師生與企業之相關資源，協助學生未來生(職)涯發展，並提供產業所需技術人力，以符應產業人才培育需求。

技職培力計畫中，大金空調派出專業師資、設備及機具進駐國立佳冬高農及國立恆春工商，辦理一對一分離式家用空調保養維護技能教育訓練。

期間30小時的課程，為家用空調基本知識與原理、家用分離式空調設備安裝說明及保養技能，學生在檢測通過後，能取得大金空調所核發之證書，亦能安排鄰近經銷商就近實習，最終提供產業所需技術人力，讓所學有所用，替孩子開啟另一扇大門。

佳冬高農已於今年11月17日至11月21日辦理家用空調保養維護技能教育訓練課程，培訓19名學生；恆春工商於12月13日至12月17日辦理教育訓練，培訓28名學生，第一階段預計有47名學生培訓並取得大金空調證照。

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