培育時尚演藝人才　時尚教父洪偉明擔任崑山科大講座教授

▲崑山科技大學邀請時尚教父洪偉明老師，蒞校擔任民生學院及創媒學院講座教授，15日在逾300名師生見證下，由李天祥校長親頒聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學積極禮聘業界大師蒞校授課，讓學生從業界人士的經驗當中汲取專業知識與經驗，並轉化為自身能量，繼今年6月邀請國際名廚江振誠擔任民生學院講座教授後，近日再邀請時尚教父洪偉明老師蒞校擔任民生學院及創媒學院講座教授，15日在逾300名師生見證下，由李天祥校長親頒聘書。

業界師資是技職學校重要的授課資源，能傳授學生職場上的技能並給予正面積極的態度，崑山科大陸續禮聘業界大師擔任講座教授，為學生創造與世界頂尖人物學習交流的平台，希望學生以大師為典範、向大師學習。

李天祥校長表示，該校相繼聘任國內外不同領域的頂尖人士親臨授課，讓學生不僅學習大師專業技術，更能貼身感受大師風範，提升專業與人文素養，學習其嚴謹的職場態度。會後由李天祥校長親自陪同貴賓參觀校內重要設施，積極為凱渥實業即將在崑山科大創立的時尚演藝人才孵化基地確立地點及專業人才培育方針。

洪偉明老師是喜歡「共享」的人，面對「時尚教父」的稱號，他謙虛的說，自己只是很幸運比別人多了一段在國外的經歷，希望將自己40多年的實務經驗轉化成養分傳授給學生。洪偉明老師提到，「美學」是十分主觀的，就像許多大眾所追崇的美，和他所認為的不一定相同，但每個人都可以培養出屬於自己的獨到眼光，他叮嚀有興趣往時尚產業發展的同學們，要「多讀、多看、多做」，還要能活出自我，未來他會分享在時尚產業裡執行的案例，激盪大家對於美學的想法，也引領大家找到自己獨特的地方。

擔任聘任儀式貴賓的凱渥實業總經理宣美齡表示，在這個資訊取得容易卻片面的年代，如何將實作經驗連結未來趨勢，成為職場利器，過程中的琢磨與訓練是不可被忽略的。洪偉明老師選擇崑山科大作為培育新一代時尚創意媒體人才的重要基地，並結合凱渥實業的資源與豐厚師資，將多年在時尚創意界的豐富經驗傳承給年輕人，期待能為學生帶來更多收穫。

時尚教父洪偉明（Ivan Hong）是台灣時尚龍頭凱渥實業的創辦人，也是為台灣時尚演藝事業開啟新頁的重要靈魂人物。他培育許多最具實力的模特兒與藝人，例如國際名模林韋君、名模洪曉蕾、楊佩綺、王曉書、王聖芬，一直到林志玲、鄭元暢、阮經天、隋棠、許瑋甯、陳庭妮及金鐘獎影帝莊凱勛、李銘順等，都是他一手捧紅。

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