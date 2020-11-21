崑山科大與凱渥實業結盟　打造南部時尚影藝人才孵化中心

▲崑山科技大學攜手「凱渥實業有限公司」，雙方以培育專業時尚娛樂產業人才為目標，共同打造南台灣時尚娛樂人才孵化中心。 （圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

崑山科技大學攜手知名的模特兒經紀公司「凱渥實業有限公司」，舉行簽約儀式，李天祥校長與吳鋒董事長共同簽署合作意向書，雙方以「產學資源共享、課程接軌實務、業界大師教學、實習就業鏈結」之理念、培育專業時尚娛樂產業人才為目標，共同打造南台灣時尚娛樂人才孵化中心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱渥實業在台灣深耕30餘年，是一間在時尚界具影響力之模特兒藝人經紀公司，孕育出許多台灣最具實力之模特兒與藝人，名模洪曉蕾、楊佩綺、王曉書、王聖芬、林志玲、鄭元暢、阮經天、隋棠、許瑋甯、陳庭妮及金鐘獎影帝莊凱勛、李銘順等，都是該公司所培育的演藝人才。吳鋒董事長認為企業除了肩負永續發展的使命之外，更需善盡培養專業人才之社會責任，因此特別指示啟動前進校園任務，積極發展產學交流與合作，也促成此次與崑山科大學術合作之契機。

凱渥實業宣美齡總經理表示，近年來台南市政府積極推動各項文化藝術活動，時尚產業在台南益發生氣蓬勃。尤其台南作為台灣最重要的織品紡織中心，深具發展潛能，凱渥實業期望與兼具科技發展、時尚潛力之學校合作，而崑山科大的時尚、影藝人才培育理念，與我們的理念非常吻合，雙方均有共同理念，期許孵化具國際觀、跨領域新世代時尚影藝人才。期望透過本次合作，能為台灣有意從事時尚娛樂產業的年輕人提供學術產業鏈結管道，也為儲備凱渥實業全球新流行時尚、影藝人才做準備。

崑大李天祥校長說，崑大與凱渥實業聯盟，將從落實產業在地深根、促進傳統產業升級、培育時尚專業人才、平衡南北時尚差距之社會責任，讓北部最專業的時尚師資進入南部校園，透過雙方結盟，未來勢必為台灣新一代年輕人開啟時尚娛樂影藝新紀元，並成為南部最大時尚影藝傳播人才孵化基地。