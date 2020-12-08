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工業智慧教育領航者　崑山科大成立南區教學聯盟攜手高中職共學

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▲崑山科技大學成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」舉行聯盟成立大會，及iPAS機器人工程師術科考場、上銀機器手臂維修訓練中心揭牌啟用，善盡典範科大社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」舉行聯盟成立大會，及iPAS機器人工程師術科考場、上銀機器手臂維修訓練中心揭牌啟用，善盡典範科大社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學透過教育部高教深耕計畫補助，整合該校工程系所資源，邀請南部地區高中職，聯合成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」，8日舉行聯盟成立大會暨iPAS機器人工程師術科考場揭牌，與上銀科技合作的「上銀機器手臂維修訓練中心」同時揭牌啟用，積極為我國工業提升儲備人才，善盡典範科大社會責任。

▲崑山科技大學成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」舉行聯盟成立大會，及iPAS機器人工程師術科考場、上銀機器手臂維修訓練中心揭牌啟用，善盡典範科大社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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科技發展日新月異，近年來最熱門的新技術不外乎AI、區塊鏈、大數據、5G等議題，今年8月由TAIROA台灣智慧自動化與機器人協會成立「台灣機器人產學聯盟」，崑山科大成為南部地區最核心的種子學校，除了擁有全國最多的設備（3個類產線、7種廠牌設備、42部工業用機器手臂）外，也網羅擁有國內、國際工業機器人初階、中階及維修證照等最強師資。為落實教育向下扎根的工作，特成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」，由崑大攜手輔導參與聯盟之高中職教師了解智慧製造課題，並進入高中校園宣導，期望提升高中職校及高中對智慧製造產業的認識，形成共學夥伴關係。

▲崑山科技大學成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」舉行聯盟成立大會，及iPAS機器人工程師術科考場、上銀機器手臂維修訓練中心揭牌啟用，善盡典範科大社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「南區智慧製造教學攜手聯盟」由崑大校長李天祥擔任盟主、新化高工校長擔任副盟主，而崑大工程學院各系副主任們，以及各高中職成員學校代表則擔任委員。聯盟成立後，崑山科大將陸續以巡迴宣導及輔導實作的方式，協助8所高中職學校建立機器人教學示範點，並巡迴展示機器人的應用功能，包括上銀科技機器人泡咖啡、機器人素描等2台展示機，以及智慧機器人工程系的EPSON雙臂機器人等。

▲崑山科技大學成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」舉行聯盟成立大會，及iPAS機器人工程師術科考場、上銀機器手臂維修訓練中心揭牌啟用，善盡典範科大社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該校另協助8間學校培訓種子教師考取iPAS機器人工程師初階證照，同時提供技術諮詢、編撰教學教材、舉辦推廣活動、協助申請計畫、共同協作產學計畫，並媒介學生到相關業界實習與就業，積極與高中職端分享教學資源，深耕技職教育，共創雙贏。

▲崑山科技大學成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」舉行聯盟成立大會，及iPAS機器人工程師術科考場、上銀機器手臂維修訓練中心揭牌啟用，善盡典範科大社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長說明，該校整合智慧機器人工程系（工廠模擬、機器人及產線設計與實作）、機械工程系（機構設計與3D製圖、CNC加工、夾具設計與製作)、電機工程系（機電整合）、電子工程系（感知系統及增材製造）與資訊工程系(人工智慧及大數據分析)等資源，帶頭輔導參與聯盟之高中職教師深入參與智慧製造教學，形成夥伴關係。本計畫以學習與使用機器手臂及其他相關周邊設備，輔導機器人工程師考照開始，逐步擴充輔導項目，達成智慧製造教育向下扎根，為南部業界培育所需人才。

▲崑山科技大學成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」舉行聯盟成立大會，及iPAS機器人工程師術科考場、上銀機器手臂維修訓練中心揭牌啟用，善盡典範科大社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育部技職司楊玉惠司長、立委陳亭妃、立委林宜瑾、行政院雲嘉南區聯合服務中心王開玹副執行長、台南市許育典副市長、台南市研究發展考核委員會戴偉峻主委、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟、前美國職棒大聯盟投手王建民、台灣第一位世界冠軍麵包師吳寶春、世界麵包大賽冠軍王鵬傑等人出席與會，場面熱絡。

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