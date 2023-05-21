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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文為缺蛋道歉！賴士葆批「1事更嚴重卻不提」：只為了選票

記者閔文昱／綜合報導 

總統蔡英文20日舉行520就職七周年記者會，除針對台灣缺蛋一年多道歉，也呼籲在野黨不要為了選舉利益販賣戰爭恐懼。對此，國民黨立委賴士葆直言，蔡英文分明是在打臉自己當年的選戰操作；而比起缺蛋，更嚴重的是勞工低薪的問題，但卻不見蔡英文有任何著墨，感嘆「蔡英文昨天就職談話就是不該說的說了，該說的隻字不提。」

賴士葆21日在臉書發文表示，2020年總統選舉，蔡英文操作「抗中保台」的口號，宣導散播亡國感，激發首投族以及很多中間選民投票給她，得到817萬票的空前勝利，然而，蔡英文20日的執政7週年談話，卻呼籲在野黨不要為了選舉利益販賣戰爭恐懼，「這分明是在打臉自己當年的選戰操作。」

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆指出，蔡英文知道很多年輕人都後悔當年被騙，因為票投民進黨的結果竟是準備上戰場，如今聽蔡英文口口聲聲說戰爭不是選項，但蔡政府所有政策和思維都是在為戰爭做準備，太多的矛盾與權謀了。

另外，針對蔡英文為了缺蛋一年多道歉，賴士葆質疑，比雞蛋荒更嚴重的是勞工低薪的問題，但卻不見蔡英文有任何著墨，「從2016年就職演說開始，7年間，聽蔡英文信誓旦旦要終結低薪的談話可以說不計其數，侃侃而談提出很多策略，保證再三，言猶在耳，7年過去，一切都停留在原點。」

▲▼賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

賴士葆認為，不只是對年輕人，包括所有的勞工朋友，蔡英文都欠大家一個道歉，7年過去，沒有減少大家的痛苦指數，反而因為通膨因素，大家的薪資變為負成長，「可以理解蔡英文不敢再提改變低薪的議題，不只因為詞窮了，蔡英文心知肚明7年做不到的事情，剩下一年的時間，不可能有突破性的翻轉。」

最後，他總結蔡英文的就職談話，「就是不該說的說了，該說的隻字不提。」為缺蛋道歉，但重用陳吉仲為農業部長，坦言居住正義做的不足，可是卻在立法院一再的封殺在野立委所提出的囤房稅，「可見蔡英文的道歉與反省都是假的，只是為選票考量的一種話術而已！」

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