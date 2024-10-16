殲-7換裝直接改飛殲-20　產量高暴露飛行員嚴重不足

▲殲-20的年產量已達到百架。（圖／翻攝自新華社）

軍武中心／綜合報導

發展全面轉型戰略型空軍，大陸不斷加速打造殲-20的同時也積極培訓飛行員。近日中國官媒的一篇報導中透露，前往接受改裝飛行訓練的學員包含了二代機飛行員，除了意味著飛行員從殲-7直接跨越飛殲-20，也對外應證殲-20年產百架的傳聞所言不假。

《解放軍報》在一篇標題為「奮飛，『威龍』伴我蒼窮」的報導中敘述了空軍航空兵某旅的培訓情況，文章中指出，「作為先行換裝殲-20的部隊，飛行人才孵化的重任落在了該旅。能不能迅速培養出一支能力過硬的殲-20飛行員隊伍，是實現戰鬥力轉型跨越的關鍵。」

文章說，『「一年前，我們還是學生；一年後，我們就當上了教員。」作為種子教官，趙永飛角色轉變，壓力翻倍。他一邊整理教學課件，一邊向記者介紹，「兄弟部隊前來改裝殲-20的飛行員，有原來飛二代機的，也有原來飛三代機的，人員底數各不同，飛的機型有差異，教學資源、空域等方面的矛盾都比較突出。」』

▲解放軍殲-7戰機。（圖／翻攝百度百科）

上述內容透露了中國空軍裝備更新換代速度飛快，急需培訓大量飛行員來應付殲-20的大量產出，二代機飛行員換裝並非先過渡駕駛殲-10、殲-11或殲-16等機型，而是直接跨越一代進入殲-20的飛行訓練。當然跨了兩代的戰機無論在性能及操作上都有極大的差距，這過程勢必需要接受更為嚴格且複雜的訓練。

外傳殲-20的年產量已達到百架，外界認為能有如此快速地打造速度，最大關鍵就在於動力系統的突破，搭配脈動生產線技術，讓產量得以一舉躍升。據了解，從2017-2022年間累計，殲-20總產量約200架，但2023年開始，該隱身戰機進入到了大規模量產階段，僅一年時間便成功將總數增至300架，這個數字無疑帶給美國和鄰近國家極大的壓力。

除了空軍急需大量飛行員以外，隨著航空母艦的加速打造，解放軍海軍也同樣面臨艦載機飛行員短缺的狀況。今年10月初舉行的海軍2025年度招飛選拔，就特別放寬眼科相關標準，經過視力矯正手術後也可以作為海軍飛行員選拔對象。

▼殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）