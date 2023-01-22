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法國連「野戰軍糧」都堅持美味！　1包可換5包美軍軍糧

記者林彥臣／綜合報導

國軍近年來致力於各種改革，包括連野戰軍糧也變得更加營養美味，而不是只能吃又乾又硬的蘇打餅乾。不過對於美食相當堅持的法國人，即使在作戰當中，也堅持要讓阿兵哥們吃到最美味的野戰軍糧。以開箱評測聞名的Joeman在4年前，就與法國YouTuber「酷」一起開箱法國的軍糧有多美味。

▲▼法國連野戰軍糧都很美味。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲法國連野戰軍糧都很美味，相傳國際軍人間交換軍糧，3~5包美軍軍糧，才能換到1包法軍軍糧。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman開頭就跟「酷」表示，在網路上有很多嘲諷法軍的段子，因為法國軍糧很好吃，常常被美軍嘲諷，「我們是來打仗的，法國人是來野餐的」，而且法軍的軍糧一包要新台幣1600元，美軍軍糧1包約300~500元，國際間的軍人交換，也是5包美軍軍糧，才能換到1包法軍軍糧。

▲▼法國連野戰軍糧都很美味。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲法軍因為軍糧太美味，網路上相傳被美軍嘲笑是來野餐的。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

「酷」則對此回應表示，但是如果能夠吃飽、吃得好，戰鬥就會比較「開心」，也會比較有力量，所以法國人很重視吃這件事。

Joeman開箱的是法軍13號軍糧，品項相當繁多，主要的食品包括穀片、豬肉濃湯罐頭、奶油義大利麵罐頭、起司鮪魚罐頭、各式甜點、餅乾、茶包、咖啡包、調味包、火柴盒、附酒精膏簡易爐具。

▲▼法國連野戰軍糧都很美味。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲法軍軍糧午餐主食「豬肉濃湯罐頭」。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

首先開箱的「豬肉濃湯罐頭」，裡頭食材除了豬肉之外，還包括紅蘿蔔、馬鈴薯、香腸等等，豬肉的口感相當細緻，一開始吃還誤以為是鴨肉，讓2人品嘗食直呼好吃。

▲▼法國連野戰軍糧都很美味。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲法軍軍糧晚餐主食「奶油義大利麵罐頭」。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

另一項主食「奶油義大利麵罐頭」，Joeman試吃後直言，美軍軍糧的義大利麵口感都會很軟爛，但是法軍的義大利麵，雖然比不上餐廳現做的口感，但是還是保有義大利麵的口感，以軍糧來說可以給到10分，甚至比很多飛機餐還好吃。

Joeman在試吃完全部品項之後認為，比較美軍軍糧與法軍軍糧，法軍軍糧明顯好吃而且精緻很多，完全看不出來是軍人在吃的。

「酷」試吃後也表示，吃完之後也嚇到，「就像是你送我回法國，有媽媽煮飯的味道」。

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