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茶香爆濃！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸了　加碼喝爆餡芝麻湯圓牛奶

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▲▼全家鐵觀音霜淇淋回歸、全新芝麻白玉醇奶登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家超夯鐵觀音霜淇淋回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

一次可以吃3支！2017年首度登場的全家「鐵觀音霜淇淋」回來了，使用南投名間鐵觀製成，茶香味十足，12月20日回歸開吃；同步登場的還有全新創意「芝麻白玉醇奶」，濃郁芝麻牛奶加進一顆顆包著芝麻餡的小湯圓以及鬆軟花生，全台限量20萬杯，即日起正式開賣，趕緊搶喝。

▲▼全家鐵觀音霜淇淋回歸、全新芝麻白玉醇奶登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼鐵觀音霜淇淋茶香味十足。

▲▼全家鐵觀音霜淇淋回歸、全新芝麻白玉醇奶登場。（圖／記者蕭筠攝）

全家2017年推出「鐵觀音霜淇淋」，吸引大批網友搶吃還榮登最愛第3名口味，人氣超高。今年冬天這款罪惡聖品終於回歸了，主要使用南投名間鐵觀音茶葉，透過不同火候烘焙打造多層次香氣，再將茶香融合進霜淇淋中，每一口都是濃郁鐵觀音香，甜而不膩，還有鐵觀音與小農鮮奶的綜合款，通通超欠吃，12月20日重磅登場。

▲▼全家鐵觀音霜淇淋回歸、全新芝麻白玉醇奶登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新芝麻白玉醇奶登場。

另，同步登場的還有私品茶系列全新創意飲品「芝麻白玉醇奶」，選用經典芝麻牛奶作為基底，放進桂冠的芝麻包餡小湯圓，以及蜜漬後再熬煮的鬆軟花生仁，每一口都暖心到不行，即日起正式開喝，全台限量只有20萬杯。

▲▼「GODIVA熱巧克力」回歸小7！全台限量50萬杯還附設計環保袋（圖／GODIVA提供）

▲「GODIVA熱巧克力」回歸小7。（圖／GODIVA提供）

除外，年年都都讓巧克力控超期待的「GODIVA醇緻熱巧克力」即日起也回歸全台7-11了，選用比利時巧克力為基底搭配新鮮熱牛奶，濃郁口感罪惡破表，全台限量50萬杯，把握機會搶喝。

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