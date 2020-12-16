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高餐準校長爆「年千萬經費」自肥妻公司　世界冠軍麵包師掛名0持股

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高雄餐旅大學教務長（右）在2019年領軍，莎士比亞創辦人王鵬傑擔任教練，率領選手前往法國參加第七屆世界麵包大賽，奪得銀牌佳績。（圖／翻攝畫面）

▲高雄餐旅大學教務長（右）在2019年領軍，莎士比亞創辦人王鵬傑擔任教練，率領選手前往法國參加第七屆世界麵包大賽，奪得銀牌佳績。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有「餐旅界台大」美譽的國立高雄餐旅大學，校長一職懸缺逾半年，目前烘焙管理系專任教授張明旭呼聲最高。然而，近日遴選委員會卻接獲檢舉，指稱張明旭不論擔任該校教務長、研發長或各項計畫執行長時，都和吳寶春愛徒王鵬傑創辦的「莎士比亞烘焙坊」往來密切，且張明旭妻子還是烘焙坊的大股東，更與王鵬傑一起經營烘焙坊的中央廚房；高餐與「莎士比亞烘焙坊」產學合作多年，活動經費總額高達千萬元，張明旭恐有自肥之嫌！

12月16日（周三），國立高雄餐旅大學（高餐）遴選委員會將針對「誰是校長」，進行第二輪審核投票，要從高餐烘焙管理系專任教授張明旭及國立屏東科技大學餐旅管理系專任教授蘇衍綸之中，選出一人接棒高餐第四任校長。

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本刊調查，高餐遴選校長期間，全校師長和遴選委員會陸續接獲匿名檢舉，直指「麵包界台灣之光」吳寶春的愛徒王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」，和高餐產學合作多年來，包括近年「深耕計畫」等各項活動經費，總額加一加高達千萬元，懷疑其中是否存在不尋常的利益關係。

「深耕計畫」是教育部自2018年起所推行的一個涵蓋高教、技職體系的整合性補助計畫，高餐每年可從該計畫中獲得近8千萬元經費。

2010年，王鵬傑就讀高餐烘焙管理系大四時，和學長武子靖在高雄市共同創辦莎士比亞烘焙坊，後來武子靖退股、王鵬傑入伍，王鵬傑的學姐高慧樺接下董事長一職，高慧樺也是張明旭的得意門生。此時，張明旭的妻子王淑惠以個人公司名義，入股莎士比亞烘焙坊61萬5千元；2017年莎士比亞烘焙坊負責人又更名為王鵬傑，目前高雄市共有2家店，每年總營收近5千萬元。

據查，54歲的張明旭不論擔任教務長、研發長或各項計畫執行長時，都和莎士比亞烘焙坊往來密切，也相當照顧王鵬傑，例如張明旭三度以公費名義出國（2014年法國、2015年義大利、2018年荷蘭），都帶著王鵬傑共同前往，且經費皆由高餐買單。

張明旭的妻子王淑惠遭爆料，是吳寶春徒弟王鵬傑在高雄所開設的「莎士比亞烘焙坊」幕後金主，違反教職人員利益迴避。（圖／翻攝臉書）

▲張明旭的妻子王淑惠遭爆料，是吳寶春徒弟王鵬傑在高雄所開設的「莎士比亞烘焙坊」幕後金主，違反教職人員利益迴避。

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張明旭（右）帶著高慧樺（中）和王鵬傑（右3）前往荔枝園尋找麵包食材，顯見師徒三人的好感情，而他們也不顧教職人員利益迴避成為生意夥伴。（圖／翻攝自臉書）

▲張明旭（右）帶著高慧樺（中）和王鵬傑（右3）前往荔枝園尋找麵包食材，顯見師徒三人的好感情，而他們也不顧教職人員利益迴避成為生意夥伴。

國立高雄餐旅大學（高餐）為臺灣唯一的餐旅大專院校，也是臺灣餐旅學校最高學府，並以海外實習及全國唯一大學需著制服聞名，但因為第3任校長林玥秀連任失利後，第4任校長懸缺超過半年以上，加上全球疫情延燒，重創觀光、旅遊以及飯店業，對於高餐都有不小的影響。學校師生都希望藉由遴選機制，選出一個好校長帶領他們突破困境。

然而，就在這個時機點，卻爆發出校長候選人烘焙系張明旭教授的妻子王淑惠，竟然就是莎士比亞烘焙坊的大股東。而偏偏高餐每年不管是產學合作或是活動交流，都只跟莎士比亞烘焙坊合作，檢舉人痛批張明旭身為一個校長候選人，竟沒有利益迴避，萬一他當選校長後，會不會更將學校資源獨厚給特定廠商？對於其他校友或師生來說都不公平。

本刊調查，莎士比亞烘焙坊在經濟部商業司登記的名稱為「幸福新生活股份有限公司」，資本額為1千6百萬元。王淑惠當年以資本額只有50萬元的自營公司「發現國際投資有限公司」名義，投資莎士比亞烘焙坊；張明旭的另名學生兼愛徒高慧樺，則以資本額僅有10萬元的「凡果投資公司」，入股莎士比亞烘焙坊。然而，掛名莎士比亞烘焙坊負責人的吳寶春徒弟王鵬傑，目前卻是零持股。

更詭異的是，「發現國際投資有限公司」和「凡果投資有限公司」的公司地址，分別設在王淑惠、高慧樺住家，因此極有可能是俗稱的「紙上公司」。

據查，王淑惠、高慧樺和王鵬傑的交集除了莎士比亞烘焙坊，三人也是「品卓國際事業股份有限公司」的主要股東。位於高雄市灣興街的「品卓國際事業股份有限公司」，其實就是莎士比亞烘焙坊的中央廚房，專門負責製作莎士比亞烘焙坊的所有上架商品。

王鵬傑於2018年以高160公分的官將首造型麵包獲得世界麵包大師賽藝術麵包類世界冠軍。（圖／報系資料照）

▲王鵬傑於2018年以高160公分的官將首造型麵包獲得世界麵包大師賽藝術麵包類世界冠軍。

34歲的王鵬傑，烘焙功夫精湛，2008年就讀高餐二年級時，就是吳寶春的助手，當年陪同吳寶春到法國巴黎參加「路易樂斯福世界盃麵包大賽」，吳寶春拿下個人優勝，名揚國際；2010年，吳寶春在「世界盃麵包大師賽」（Les Masters de laBoulangerie）中，以「荔枝玫瑰麵包」，獲得歐法麵包類冠軍。

王鵬傑則在2016年先奪下「世界盃麵包大師賽」團體賽銀牌，2018年又以「官將首」為主題，一舉摘下「世界盃麵包大師賽」的「藝術麵包組冠軍」，成為繼吳寶春後，第二位在這個世界級賽事上發光的台灣人。王鵬傑之前接受媒體專訪曾透露被封為「吳寶春第二」的心情，「為什麼不說是『王鵬傑第一』？我就做我自己。」

面對各種指控，張明旭表示，檢舉內容都是惡意栽贓抹黑，他不回應，並自認為所做之事一切合法，可受檢驗。張明旭委託律師則指出，《公職人員利益衝突迴避法》修正後，在一定範圍內允許利害關係人進行交易，「張明旭並不是《公職人員利益衝突迴避法》範圍內的公職人員，所以沒有利益迴避的問題。」他認為，張明旭關係人的公司，是可以和學校進行交易。

本刊記者多次致電「品卓國際」詢問高慧樺回應，但電話不是轉語音，就是請記者留下電話表示會再回覆，可是至截稿為止無任何回應；而「莎士比亞烘焙坊」總店同樣要記者留下電話，表示會請業務回覆，但經過一天一夜，仍無任何回應。

莎士比亞烘焙坊由王鵬傑於2010年創辦，南部有3家分店，年營收超過5千萬。（圖／翻攝自臉書）

▲莎士比亞烘焙坊由王鵬傑於2010年創辦，南部有3家分店，年營收超過5千萬。

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