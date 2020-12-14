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兒童聖誕禮物熱搜瘋鬼滅　「大哥」人氣狂飆11倍超越禰豆子

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Yahoo奇摩拍賣鬼滅之刃周邊商品熱搜量翻倍成長（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

▲超高人氣動漫電影《鬼滅之刃》，周邊商品成為今年聖誕節熱門選禮。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

聖誕節收到禮物，是小朋友最期待的一件事，根據電商平台觀察，近期「兒童聖誕禮物」關鍵字熱搜量成長超過3倍、「聖誕禮物」成長超過2倍，尤其在熱門影視話題《后翼棄兵》、《鬼滅之刃》帶動下，西洋棋熱搜量年增4倍，鬼滅之刃周邊商品也翻倍成長。

迎接聖誕禮物採購旺季，Yahoo奇摩購物中心觀察，今年兒童玩具以廚房家家酒、智能及DIY玩具最熱銷，其中家家酒玩具業績年增1.5倍，Teamson木製小火車軌道遊戲桌組、諾貝兒電子積木皆買氣暢旺；Yahoo奇摩超級商城發現，較高單價的新加坡Oribel成長型遊戲桌銷售異軍突起，顯現爸媽寵兒不手軟。

今年較特別的是，影集《后翼棄兵》及動漫電影《鬼滅之刃》話題熱潮持續延燒，周邊商品也成為熱門選禮，除了Yahoo奇摩拍賣西洋棋年熱搜量激升4倍，鬼滅之刃造型口罩、公仔、服裝、日輪刀等周邊商品更成熱搜常勝軍，熱血爆棚的角色「炎柱」熱搜狂飆11倍，人氣一度超越「禰豆子」。

東森購物ETMall延續雙12買氣，推出「1212森誕狂歡」迎聖誕，至12/28止，上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，眾多指定精選商品12元、112元、1,212元、11,212元，消費滿額並登記最高送3200、21家銀行刷卡最高回饋26%；單筆消費滿1,212元，送50元熊媽媽買菜金，限量50,000組。除天天祭出多項好康優惠，活動期間於全通路消費任一件商品，可參加「瑞穗天合國際觀光酒店住宿」奢華國旅天天抽，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，一人中獎2人。

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