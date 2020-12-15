台中議員張玉嬿上月開車被追撞嚇到　改騎機車卻遭撞重傷

▲台中市議員張玉嬿上午被疑似違規機車撞成重傷，目前人在加護病房。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員張玉嬿15日上午9點多，參加完台中市立殯儀館一場公祭後，騎機車返回太平服務處時，被疑似闖紅燈的吳姓女騎士撞飛數公尺遠，張倒地不起，顱內出血、骨盆和右側鎖骨骨折，傷勢嚴重，所幸吳婦無恙，據了解，張上月中旬開車時，曾被後車追撞驚嚇不已，不料改換機車代步又傳出意外。

39歲的張玉嬿上午沿精武路由西往東騎乘，騎經精武路、東南街口時，突然被62歲吳姓婦人所騎機車衝出撞上，張當場被撞飛數公尺遠，倒在地上動彈不得，吳婦焦急得走來走去，不知如何是好。

警消獲報後趕往，張玉嬿傷勢嚴重，右鎖骨骨折、右骨盆骨骨折、輕微腦震盪、蜘蛛膜下腔出血，先送往長安醫院，再轉往榮總，目前人在加護病房，意識清楚，院方先觀察後再決定手術時間，至於吳婦則是沒有受傷。

議員服務處表示，目前先好好治療，其它後續等傷勢穩定再談究責問題。

據了解，張玉嬿上月中旬開車在74號快速道路匝道時，被後車追撞，人沒受傷，倒是被嚇得不敢再開車，改換機車代步，除非是由助理載，不料，還是發生意外。

張玉嬿已連任2屆台中市民進黨籍議員，選區是太平區，問政理性溫和，曾擔任過多名立委、議員助理，首次參選即高票當選，而她的好人緣，也讓藍綠議員、市府局處長等留言致意。

張玉嬿的妹妹也在張的臉書發布消息表示，「議員車禍，希望一切安好。關心小嬿的親朋好友請放心，小嬿會盡快好起來與大家見面。請大家騎車、開車千萬別搶快。」

台中市政府表示，市長得知張玉嬿議員發生嚴重車禍後，感到難過與震驚，立即囑咐相關人員進行了解，表示此時是家屬最心急的時刻，且應讓專業的醫療人員進行照護治療，不宜打擾，等到傷勢好一點後，市長會親自關心張議員的狀況，祈望傷勢能盡快好轉與康復，也請大家一起為她集氣加油。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來