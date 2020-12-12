共軍若打台灣「坦克大戰成關鍵」　富比世揭獲勝點：國軍佔優勢

▲兩岸關係依舊緊繃。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

兩岸關係緊繃，美國富比世雜誌（Forbes）9日引述專欄作家易思安（Ian Easton）報導，稱倘若解放軍成功在台灣西南部海灘登陸，一場坦克大戰將有助於決定勝負，「從解放軍入侵的第一天起，國軍將在地面佔據優勢。」

報導由富比世航太與軍事記者艾克塞（David Axe）撰寫，指國軍理論上擁有約1200輛主力戰車，即480輛美製M-60A3、450輛CM-11勇虎式戰車和250輛CM-12戰車，且台灣最近向美國採購108輛新型M-1戰車，斥資13億美元，開始替換老舊坦克。

▲解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

報導指出，這些老舊戰車的年齡可能不重要，台灣的作戰原則是以重型裝甲反擊登陸的解放軍，尤其是第一波可能是輕裝部隊；無論多麼老舊的坦克，都將對位於狹窄灘頭陣地上、未受保護的解放軍構成致命威脅。因此解放軍可能會在最初幾波進攻中，派出兩棲輕型戰車，以防禦台軍的戰車。

實際上，坦克作戰會在解放軍登陸之前開始。美國智庫「2049計畫室」資深主任、「中共攻台大解密」一書作者易思安指出，在對岸入侵前，台灣陸軍和海軍陸戰隊可能會將坦克分散到沿海的隱蔽地點。

一旦解放軍開始登陸，部分坦克可能就會投入戰鬥，其他戰車則被保留發動決定性的反擊，部分可能會用以保衛台北市中心等城市中心，「雖然我們傾向於認為，坦克只在荒涼的沙漠中戰鬥，但在歷史上，坦克經常是城市戰鬥的決定性因素。」

▲文章認為，從解放軍入侵的第一天起，台軍將在地面佔據優勢。（圖／CFP）

從解放軍入侵的第一天起，台軍將在地面佔據優勢，「在有限的一段時間內，他們在數量和火力上，都將大幅超越解放軍沿海灘、機場跑道和港口登陸的兩棲部隊。」

解放軍的戰車或許有助於扳回劣勢，但第一波部隊可能只是輕型水陸兩棲坦克，這類輕裝甲車輛甚至比不上台軍最老舊的坦克。針對解放軍的輕型裝甲，若台軍能保持足夠多的主戰坦克分散和隱藏，到關鍵時刻發動毀滅性的局部反擊，解放軍的輕型坦克將被摧毀。

在此狀況下，另一個關鍵的變數，是哪方能夠保持攻擊直升機和攻擊無人機對地面目標開火。直升機和無人機瞄準坦克頂部裝甲，可能會在血腥的台海戰爭初期打破重裝部隊的平衡。