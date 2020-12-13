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視距是普通人兩倍？　美媒：中國正在培養「超級士兵」

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▲▼ 解放軍狙擊手。（圖／翻攝 中國軍網）

 ▲ 解放軍狙擊手。（圖／翻攝 中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

根據大陸官媒環球網報導引述今日俄羅斯（RT）12日發佈報導，一名調查記者湯姆·塞克(Tom Secker)的文章， 深入解讀MSNBC新聞台一篇關於「中國超級士兵」的文章，稱該文章證明美媒與美國中情局（CIA）之間可疑關係的存在。

環時報導引述的報導稱，MSNBC新聞台記者表示，中國正在培養所謂的「視距是普通人兩倍的超級狙擊手」，宣稱中國政府正在進行實驗，培養能力更強的超級士兵。新聞消息來源，出自一位名叫肯·迪拉尼安(Ken Dilarian)的作者的文章。

▼中國官媒間接引述俄媒報導，美媒稱「中國在培養超級士兵。」（圖／翻攝 今日俄羅斯）

▲▼俄媒引述美媒報導稱，中國在培養超級士兵。（圖／翻攝 今日俄羅斯）

對此，調查記者湯姆·塞克認為，文章作者迪拉尼安的報道很明顯是基於即將離任的美國國家情報總監約翰·拉特克里夫（John Ratcliffe）在《華爾街日報》的一篇評論文章，該文章表示中國是「美國國家安全頭號威脅」。

湯姆·塞克同時提到，迪拉尼安的報道，以及他接受採訪時發表的評論，包含了拉特克里夫文章中沒有的細節，包括中國正在努力培養「超級狙擊手」這一點。

湯姆·塞克認為，這就引出一系列問題，「迪拉尼安的這個想法是從哪裡來的？」並且合理懷疑，他與美國情報部門的密切關係是否影響了他的文章？

▲▼ 解放軍狙擊手。（圖／翻攝 中國軍網）

▲美媒稱中國「培養超級士兵」的報導，只會加深中美之間的相互猜疑和敵意。（圖／翻攝 中國軍網）

環球時報進一步引述報導稱，湯姆·塞克透露，早在2014年，迪拉尼安就被曝出與CIA公共事務辦公室關係密切，也因此導致《洛杉磯時報》與其斷絕關係。他還被發現在發表文章前經常先發給CIA進行審查，承諾對其進行正面報道，有時還會根據CIA的要求修改文章。

文章最後說，內容只關注中國計畫「增強人體行動」，作者迪拉尼安的文章呈現出對超人類技術發展的軍事部署的一個異常片面的版本。或許更重要的是，這也讓他得以推動恐懼因素，繼續讓美國媒體不斷加劇中美之間的相互猜疑和敵意。

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