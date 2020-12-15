中國社科院：今年經濟成長達2.2％　明年約7.8％

▲擴大內需成為大陸新冠疫情下的經濟主軸 。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社台北14日電

中國社會科學院指出，假如今冬明春中國疫情只有局部零星散發且都能得到有效處置，預計今年中國經濟成長達到2.2%，2021年中國經濟成長約7.8%。

綜合新民晚報、路透社報導，中國社科院14日在北京發表「經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測」，中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松在發布會作以上表示。

他說，從第3季中國經濟成長情況看，消費沒能達到復甦水平，第3產業也低於預期；第4季隨著國內疫情防控形勢進一步好轉，消費和服務業將進一步復甦，預計2020年第4季經濟成長5.5%，全年經濟成長達到2.2%。

藍皮書指出，受到今年經濟成長基數較低影響，考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節，以及國內外的不確定性，預計2021年中國經濟成長為7.8%左右。

不過李雪松說，當前學界對明年的經濟成長預測差別很大，有的認為在10%以上。「需要說明的是，可能因為2021年，特別是上半年，疫情發展態勢的超預期變化而存在調整的風險，所以我們對2021年的預測只是一個參考。」

藍皮書指出，2021年經濟恢復情況比較樂觀。國際組織近期紛紛上調2021年全球經濟成長預期，對中國經濟表現的預期顯著好於全球平均水平。

▲中國社科院預估明年經濟成長率約7.8%。（圖／記者任以芳攝）



藍皮書判斷，隨著全球經濟成長預期改善和市場環境穩定，中國宏觀經濟仍將持續穩定回升，經濟迴圈更加通暢。預計今年第4季社會消費品零售總額將實現3%左右的成長，在2020年全年較低基數的基礎上，2021年社會消費品零售總額有望實現4%至5%的成長。

但藍皮書也提到，要密切關注美歐等主要發達國家央行貨幣政策調整，防止內外利差和流動性鬆緊差大幅度變動，對中國經濟金融體系造成負面衝擊，防止熱錢大規模流入流出衝擊國民經濟。

藍皮書並建議，2021年要繼續實施積極的財政政策，仍需保持必要的財政支出規模，以支援擴大國內有效需求、調整經濟結構，促進高質量發展。

「建議財政赤字率按照3%左右安排，繼續發行專項債券，不再發行抗疫特別國債。」李雪松援引報告稱。