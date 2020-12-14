市場阿婆賣飲料！正妹「狂買15瓶送暖」回家傻眼　網喊母湯：超怕

▲她買了13瓶即期牛奶和2瓶即期的養樂多。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到市場買菜，看到有位老婆婆在賣飲品，於是她狂買15瓶，想讓老人家早點收攤；怎料，好幾瓶破洞就算了，還全是當天到期，傻眼的她只好一晚上把買來的全喝下肚。

女網友12日在「爆怨公社」提到，中午去市場買菜，看到老婆婆在賣養樂多等飲品，雖然當中有好幾瓶都破洞溢出，她還是一口氣買了10瓶咖啡牛奶。

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後來，女網友拿出200元結帳，但由於老婆婆沒有50元能找，所以她就好人做到底，又拿了3瓶咖啡牛奶，加上2瓶養樂多，剛好湊滿金額。

當時，老人家連聲道謝，直呼「謝謝，謝謝，謝謝妳，妳人真好。」沒想到，回家後竟是崩潰的開始，她震驚發現，每一瓶都是當天到期，換言之她整整買了13瓶即期牛奶，和2瓶即期養樂多。

最後，她不禁苦笑，「抱怨自己想做愛心，結果沒看仔細日期，13瓶咖啡牛奶＋2瓶養樂多，總共15瓶，我們很認真地在今晚全消滅了。」

對此，網友們紛紛回應，「做愛心不會拉肚子，趕快喝」、「即期我就算了，破洞我不會買，很怕不曉得什麼時候破洞的，會茲長細菌」、「我不敢買這種的，東西拿來拿去都退冰了」、「搞不好她不知道即期」、「好人一生平安」。

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