人妻想了斷！小王怒寫字條攤牌　綠帽夫見「洞大水多」才知姦情崩潰

▲男子不甘被人妻分手，竟張貼字條譏人夫「當烏龜」，被告判賠25萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

男子阿達（化名）與人妻小妍（化名）交往，多次發生關係，而事後小妍想斷絕2人姦情，孰料，阿達竟因此不滿，在紙張上寫著「你老婆給你當烏龜」、「你老婆XX很大洞很多水」等，並張貼在小妍丈夫機車上，小妍丈夫因此得知2人姦情，氣得對阿達提告求償。

小妍丈夫指控，擔任鐵工的阿達因與小妍發生婚外情，但事後不滿小妍提出分手，竟於2019年7月17日時拿著寫有，「你老婆給你當烏龜你老婆XX很大洞很多水」的字條張貼在小妍停放路邊的機車上，他才因此得知2人姦情。

小妍丈夫表示，阿達明知道小妍已婚，卻仍與小妍發生關係，嚴重破壞了他的婚姻圓滿，讓他身心受到極大痛苦，因此決定對阿達提告求償。

對此，阿達辯稱，他與小妍剛認識時，小妍告知他自己已離婚，2人才進而交往，且交往期間，2人互動自然，小姸也經常出入他的住家，甚至還有他家鑰匙，2人也經常互相傳送愛意，小妍也會掌控他的行蹤，才讓他主觀上認定小妍是單身，直到2人事後因金錢糾紛分手，但他並沒有侵害小妍丈夫配偶權的故意或過失。

不過，阿達事後得知小妍已婚後，竟做出張貼不雅文字的紙張，對於這點阿達坦承不諱，且阿達也因此被法官判拘役10日，而對於侵害配偶權部分，法官則判阿達須賠償小妍丈夫25萬元。全案可上訴。

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