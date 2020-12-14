駕駛注意！　國道1號豐原大雅路段12/23雙向全封8小時

▲國道1號南、北雙向豐原大雅12/23將封閉8小時以進行夜間施工。（圖／記者李忠憲攝）

記者游瓊華／台中報導

駕駛們注意！因應74快速道路與國1聯絡道興建，ETC感應門架將夜間施工進行移設，交通部高速公路局中區養護工程分局將在12月23日晚間10點到24日上午6點鐘，封閉國道1號豐原交流道(168K)至大雅交流道(174K)間南、北雙向主線車道，用路人行駛豐原、大雅段時須留意指示，以免誤闖。

中區養護工程分局表示，為配合遠通電收股份有限公司辦理跨越國道1號高速公路門型鋼構吊裝作業，國道1號南、北雙向豐原至大雅交流道主線將封閉交通管制。

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中區養護工程分局也建議國道1號南向之車輛，可從豐原交流道南下出口→右行(台10)中山路一段→左行接(台10)民生路→接(台10)民生路四段直行→接(台10)民生路一段→左轉(台1乙)中清路三段→左轉高速公路連絡道→右行大雅交流道南下入口。

至於國道1號北向之車輛，則建議自大雅交流道第二匝道出口→接高速公路連絡道→右行接(台1乙)中清路三段→右轉(台10)民生路一段直行→接(台10)民生路四段→接(台10)民生路→右行接(台10)中山路→左轉豐原交流道北上入口。