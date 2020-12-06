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跨年玩台東！搭客運再租汽、機車最省錢　13店家優惠一次看

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▲三仙台曙光。（圖／翻攝東管處網站）

▲三仙台曙光。（圖／翻攝東管處網站）

記者賴文萱／台北報導

因應元旦連續假期，交通部公路總局規畫「在地有腳」優惠措施由宜花擴大到台東，自109年12月31日起至110年1月3日止，持公路客運票證向指定租賃業者租車，皆享優惠。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，活動期間只要搭乘客運至宜蘭、花蓮及台東，就可以憑票根在當地享有租車優惠。民眾只要搭乘公路客運前往宜花東地區，就可憑公路客運票證（如票根或乘車證明）在當地享有汽、機車租車優惠（50至200元不等的折價優惠），完成租用車輛者，還有再加碼。

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持公路客運業者去、回程票證（不限同一公司）以及汽機車租用憑證（如租賃契約或車輛出租單），還能於回程時至客運業者櫃檯請領票價優惠，「每車每次」補助汽車200元、機車100元。

▲▼在地有腳台東配合優惠業者名單。（圖／公路總局提供）

▲在地有腳台東配合優惠業者名單。（圖／公路總局提供）

李瑞銘指出，本次優惠措施擴大到台東，目前共有13家台東地區租賃業者配合「在地有腳」優惠活動，建議旅客可預先規劃行程，搭配元旦疏運期間轉乘優惠措施，搭乘88條國道客運享平日優惠價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘「台灣好行」路線可享半價優惠。

台東地區一向是跨年迎曙光的熱門地區，加上今年天后張惠妹返鄉舉辦跨年演唱會，欲選擇「在地有腳」優惠措施的民眾，建議事先妥善規畫旅遊行程，並提早與租賃業者預約車輛。

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