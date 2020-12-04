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疫情影響書市　網路書店歸納2020年7大閱讀關鍵趨勢

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博客來2020年度閱讀大解析（圖／博客來提供）

▲博客來2020年度閱讀大解析，歸納出7大閱讀關鍵趨勢。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

博客來3日公布「2020博客來閱讀報告」，歸納出今年7大閱讀關鍵趨勢，以及年度書市熱銷關鍵字：「財富自由」、「居家育兒」、「鬼滅之刃」、「對決病毒」、「世界很煩你也要很可愛」、「台劇IP」、「Podcast」等，不僅揭開出世代閱讀的風貌，也反映疫情下的閱讀新需求及國人對掌握人生的渴望。

現象1：斜槓青中年還不夠，讀者提前關注「財務自由」
博客來10大暢銷書中，投資理財共3本進榜，是今年不可忽視的閱讀轉變，顯示疫情讓全球經濟活動停滯，各世代的讀者開始學習理財，成為面對金融市場波動的重要工具，投資理財儼然是疫情中的全齡運動。

疫情影響工作型態，在家工作、無薪假改變現代人工作思維，新生代除了工作賺錢外，需要花費更多時間思考如何運用自己的興趣發展出新財源，並進一步達到自己理想的人生，再加上網路平台YouTube，Podcast、Tiktok發展熱絡，新生代大量投入創建自媒體，反映在銷「職場工作術」書籍需求降低，轉為加強培養個人技能出版更為熱賣，使得「成功法」漲幅逾4成，為業績增加第2大的商業中分類。

現象2：「居家育兒」需求大增，兒童閱讀學習4大新趨勢，帶動童書銷量大幅成長
疫情影響，居家育兒需求大增，專注力商品大熱，遊戲書像是《屁屁偵探讀本》系列，還有貼紙書、翻翻書等可訓練專注力的商品大受歡迎。其中又以與大腦科學結合的商品，得到更多的關注度，如《日本腦科權威久保田競專為幼兒設計有效鍛鍊大腦貼紙遊戲（附365枚可重複使用的育腦貼紙）》。

博客來觀察，今年兒童閱讀學習有4大最新趨勢，包含性別教育與網路安全，108年課綱所注重的核心素養、轉化為解決問題的工具科學學習，還有雙北已將英語學習納入課綱而興起的兒童英語，反映了爸媽的憂慮，以及對下一代教育的重視，帶動童書類全面成長，使得童書晉升圖書第一大類。

現象3：身體會記住心理的傷，世界很煩你也要很可愛
各年齡層的女性讀者不斷藉由新出版品，試圖定義自己該有的生存樣貌，像是年度閱讀暢銷書的亞軍為心理勵志毒雞湯《這世界很煩，但你要很可愛》，比起溫柔療傷，本書更強調「活出個性」，只有你不斷強大，世界才能柔軟，吸引超過9成女性讀者的青睞。

此外，在全球疫情肆虐和許多名人驟逝的影響下，瀰漫一種還來不及把握就已經失去的無常感受，生命被憂鬱和焦慮填滿，每個人的精神緊繃都已到盡頭。這時候也許你該找人聊聊度過難關，在大眾強烈的尋求共感期待下，也凸顯對於能兼具同理心又能保持社交距離的心理師的需求，《也許你該找人聊聊》進入心理勵志年度暢銷榜 TOP20。

現象4：台日颳起「鬼滅之刃」旋風，全集中呼吸！打破宅宅同溫層，堪稱年度最大贏家
《鬼滅之刃》系列作品熱銷，帶動「漫畫」類成長超過2成，一舉成為年度成長類型之冠，銷售橫掃千軍，在漫畫月排行TOP20霸榜長達一整年，突破歷年漫畫佔榜紀錄。此波熱潮伴隨電影上映後，在日本、台灣社會更有突破溫層的銷售表現，在40代客群獲得超高支持，除了代表有更多家長願意購買給小孩外，也代表此作品在OTT上的熱門，帶進了大量中年讀者回歸冒險漫畫閱讀，這現象在歷年來的少年漫畫圈中也是極為少見。

現象5：臺灣有個好萊塢，「台劇IP」崛起
沒有好萊塢電影的一年，居家防疫看戲成為潮流，台灣影視IP順勢崛起走出新的路，網路更是充滿各式追劇相關討論，像是《想見你someday or one day、《那一天HIStory3》、《刻在你心底的名字》、《誰是被害者》、《浪漫輸給你》，光是列出劇名，就知道今年台劇的爆發力道，名劇也帶動書籍熱銷，如《想見你》三個版品累銷突破1萬5千本。疫情讓2020年一躍成為全民追劇年！

現象6：認識傳染病，增強免疫力，「對決病毒」
上半年疫情爆發，認識傳染病和增強自體免疫力等書籍，是口罩之外的強心選擇。如2017舊書《對決病毒最前線》在2月初銷量爆增直到4月底，呼應當時國內疫情加零情況。另外工作型態改變、心理壓力增高，伴隨民眾更加關注自身健康的情勢之下，瘦身減重、飲食減重等風氣退燒，體能訓練、按摩指壓、肌筋膜放鬆成為熱銷主題之一，較去年業績漲幅逾1成。

現象7：社群藍海Podcast走出新的路
今年聲勢暴漲的社群藍海Podcast，處於發展高峰期節目主題、名人類型百花爭放，同時也產出許多與書產生連結的節目，當中像股癌推薦一系列書單，《金錢心理學》、《為什麼要睡覺》、《人類大歷史》等，半個月累積銷量就超過5000冊，而百靈果News在社群上大力推薦的社科商品《世界大局．地圖全解讀》也擠入社科年度暢銷TOP20中。

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