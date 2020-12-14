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2021年首季拚1億人接種！　美國疫苗分發配送中

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▲▼輝瑞疫苗已在美國進行分發，醫護人員預先演練接種注意事項。（圖／路透）

▲輝瑞疫苗已在美國進行分發。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國政府2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問施勞威今天說，美國預計要在2021年3月底之前為1億人接種疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）11日批准輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的2019 冠狀病毒疾病疫苗緊急使用授權後，輝瑞疫苗全美配送行動從今天展開。

施勞威（Moncef Slaoui）接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問說：「到了2021年第1季，我們將為1億人接種疫苗。」

他指出，美國希望在12月底之前配送大約4000萬劑疫苗。其中包括輝瑞疫苗和生技公司莫德納（Moderna）的疫苗，莫德納疫苗可望在本週稍晚獲得緊急使用授權的批准。

施勞威提到，2021年1月將再配送5000萬至8000萬劑疫苗，2月也會配送同樣數量。

施勞威還說：「我們正跟輝瑞藥廠合作，繼續協助並支持他們，以達成2021年第2季再提供我們1億劑疫苗的目標。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，截至台灣時間14日凌晨2時左右，美國累計確診總數超過1610萬例，其中有29萬8000多人病歿。

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