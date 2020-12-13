逮到人了！台中2男用「已兌現三倍券」買香菸…帶回警局調查中

▲台中流竄已兌現過三倍券。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

為因應新冠肺炎疫情，中央發放三倍券促進全台消費，使用期限至31日，不料，台中市石岡區一間檳榔攤老闆娘11日下午竟收到2張已兌付過現金的三倍券，忙完後翻到背面才發現銀行的收付章，氣得報警處理。警方清查附近監視器畫面，循線鎖定一部疑似涉案車輛，稍早洪姓車主被帶回分局釐清案情中。

回顧事發經過，該名檳榔攤老闆娘11日下午遇上2名年約2、30歲的男子開車前來購物，但由於她沒有收過三倍券，便出言婉拒，對方見狀不斷強調，「這等於現金」，她才勉強收下。等老闆娘忙完，她攤開收下的三倍券，翻到背面一看，卻驚見2張面額為200元的券上頭均蓋有「新光銀行西屯分行」收付章，日期為7月28日，還有釣具行的統一編號專用章，消費日期為7月27日，這才知道受騙了，氣炸報警處理。

▲▼另間檳榔攤老闆娘也險些受害 。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

而受害檳榔攤附近還有另一家檳榔攤，當時老闆娘也碰上這2兩名男子，由於聽不清楚對方說什麼，還走出攤子外細聽，這才知道對方想使用三倍券支付，她拒絕收三倍券後，2人便駕車離去。

警方獲報後，隨即調閱附近監視器畫面追查，稍早員警在西屯攔截到該部車輛及車主，正在將人帶回分局問詢，至於車主是否涉案，仍有待進一步調查釐清。