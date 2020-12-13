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婚後尪冷淡拒同房！人妻「床頭放錄音筆」　7天後一聽秒離婚

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲老公「裸聊」一字不漏被老婆聽到。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安的31歲的小芸（化名）結婚後，張姓丈夫經常要出差，然而等來的不是小別勝新歡的甜蜜，相反丈夫回家次數越來越少，停留時間越變越短，甚至不願同房睡覺。起了疑心的小芸在丈夫床頭頭放了錄音筆，結果一聽陷入崩潰。

綜合陸媒報導，小芸2013年和張男結婚，次年2月兒子出生，婚後不久張男被公司外派至江蘇出差。小芸說，丈夫每次出差10天左右，回西安待3、4天，後來回西安的次數減少，每次待的時間也變短了。

小芸接著稱，家中她和兒子住一間房，丈夫單獨住一間，兩人也沒有夫妻之實，此外丈夫在家接電話時經常偷偷摸摸，因此懷疑丈夫婚內出軌，並開始尋找證據。

一次張男回來休假，小芸趁其酒後昏睡時，猜出手機密碼解鎖，看見裡面有多張和其他女性的合影，還有去開房的記錄、手機錄影等，「一看就是兩人在外地同居，並一起出去旅行。」

▲女友（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲小芸邊上班邊聽老公的錄音。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

為了進一步尋找證據，小芸在丈夫的臥室床頭櫃放置錄音筆，結果錄到和其他女性裸聊的語音。她10日向《華商報》透露，當時錄音筆在丈夫房間放了7天，每次錄都是7、8個小時，「我整個白天基本上都邊上班邊聽錄音，還要給錄音筆充電，晚上再放回去，前面6次，都沒有什麼內容，只有第七天晚上，錄音筆錄到了和其他女性裸聊的音頻。」

小芸向西安市未央區人民法院提起訴訟，請求和張男離婚，孩子歸她撫養，位於城北的一處房產歸她所有，分割夫妻共有的其他財產等，同時提交了張男的手機截圖、手機中的影片、在成都、內蒙等地旅遊的朋友圈截圖以及錄音音頻作為證據。

庭審中，王男不同意離婚，稱外出工作是為了維護家庭生活，並已申請調回西安，而小芸說的婚內出軌一節純屬猜忌。對於小芸提供的證據，法院認為侵犯了被告的隱私權，故其合法性法院不予認可，證據確認無效，最終駁回小芸要求離婚的訴求請求。

法院的駁回令小芸非常不滿，在判決滿6個月後，今年6月又在西安市蓮湖區人民法院提起另行起訴。法院將於14日開庭審理此案。

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