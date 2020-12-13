桃園翁登大棟山滑倒受傷　警義消徒手接力扛下山送醫

▲老翁在登山步道滑倒受偒。（圖／桃園消防分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府消防局第一大隊迴龍分隊12日下午接獲報案，1位老翁在龜山區大棟山登山步道滑倒後導致左腿受傷需要救援，隨即出動救護車前往救護，經20分鐘後找到受傷民眾，以救護器材固定後，因山區車輛無法進入，動員警義消等多人輪流徒手扛下山，順利救援送醫。

▲救護人員為受傷老翁固定姿勢。（圖／桃園消防局提供）

消防局表示，現場受傷民眾為1位75歲男性，原定與太太到大棟山爬山，因為路滑跌倒而導致左大腿受傷，癱坐在地上無法在移動，經救護員現場立即評估，患者生命徵象穩定，但腿部無法自行移動，需要更多人力合力將患者以原姿勢固定後搬運下山救醫。

▲▼多位警義消人員輪流徒手將傷者扛下山後送醫。（圖／桃園消防分局提供）

隨後迴龍分隊小隊長郭中平率分隊同仁、迴龍義消以及鄰近龜山分隊同仁協助使用抽吸式護木、長背板、SKED，並輪流徒手搬運，順利將患者扛下山區並立即送醫，過程中夫婦2人也十分感謝救助。

迴龍分隊分隊長江宗晏提醒民眾，最近山區氣溫低且因下雨造成地面濕滑，民眾進入山區時應多注意行走路線，選擇適合登山衣帽鞋，並注意保暖及水份補充。如果需要救援單位協助，應立即打119並保持手機收訊暢通，供救援單位判別位置，確保順利救援。

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