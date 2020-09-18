多少台灣人在浴室跌倒？他曝2關鍵致命處：阿祖就是這樣過世

▲浴室安全成為最近的熱門話題。（圖／pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

36歲的「小鬼」黃鴻升16日被發現在家中過世，目前心肌梗塞、跌倒撞擊頭部是被認為最可能致死的原因，讓不少網友討論起「浴室安全」的問題，就有人點出台灣、日本浴室的差異，「連我阿祖都是這樣過世」。

原PO在PTT表示，他從小到大有好幾次在浴室跌倒的經驗，而且都是一瞬間那種，屁股著地還是小事，慘一點可能就半身癱瘓，「頭撞到邊角的狀況超多，連我阿祖都是這樣過世的」。

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原PO提到，台灣的浴室很習慣設計高一個台階，而且會在附近弄磁磚，搞得都是尖銳的直角面，「我還真的摔不少次，還好最後一次才20多歲，也是前腦去撞到角不是後腦。」

▲原PO在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）



原PO接著比較他在日本住處的浴室，「到走道間沒有架高，邊角會做緩衝，門框底部是軟塑膠，要是真的摔了也沒有致命危險，而且地板上有極度防滑的設計」，就連牆壁2處都有加裝可以扶的手把，家中樓梯也是如此，「老人多的國家難怪人家早有防備」。

貼文一出就引來網友回應，「浴室外面整個人跌得四腳朝天，還好沒撞到頭」、「記得之前有統計過意外身亡的老人中有7成都是在浴室」、「記得美國每年上萬人死在浴室，比搭飛機和電梯危險」、「一開門走出去就滑倒，是磁磚地板，完全反應不過來」、「老了反應慢後就抓不到了，去增加防滑比較實際」、「家裡有老人真的建議裝手把，不只放滑倒，有時站起來姿態性低血壓也會摔倒」、「法律現在沒有規定浴室要做什麼安全設計」。

▼網友回應。（圖／翻攝自PTT）

