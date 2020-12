快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

▲緯創印度廠驚傳發生暴動。(圖/翻攝自推特)



記者林彥臣/綜合報導

台灣科技巨頭緯創在印度班加羅爾附近開設的iPhone工廠,驚傳發生暴動事件,薪資問題疑似為造成暴動主因,相關消息已經由印度媒體《印度時報》披露。

根據《印度時報》(Times of India)報導,距離班加羅爾(Bangalore)大約60公里的緯創「納爾薩普爾廠」(Narsapur)近2000名員工在值完夜班後,大肆打砸公司內的辦公設施、家具、組裝機組等等,甚至試圖火燒車,當地警察立即趕往現場,平息相關的暴力行為。

儘管緯創駐印度人員,尚未對於暴力事件發表正式聲明,但消息人士告訴《印度時報》指出,薪資匯款問題是引發暴動的主因,員工對於公司沒有按時支付承諾的工資,感到相當的憤怒。

消息人士指出,雖然公司答應向工程專業的畢業生提供每月21,000盧比(約新台幣8000元)的薪水,但他/她的薪水已降至16,000盧比(約新台幣6100元),在最近幾個月甚至減少至12,000盧比(約新台幣4500元),非工程專業畢業生的月薪也已降至8,000盧比(約新台幣3000元)。

