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快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

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▲▼緯創印度廠驚傳發生暴動。（圖／翻攝自推特）

▲緯創印度廠驚傳發生暴動。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

台灣科技巨頭緯創在印度班加羅爾附近開設的iPhone工廠，驚傳發生暴動事件，薪資問題疑似為造成暴動主因，相關消息已經由印度媒體《印度時報》披露。

根據《印度時報》（Times of India）報導，距離班加羅爾（Bangalore）大約60公里的緯創「納爾薩普爾廠」（Narsapur）近2000名員工在值完夜班後，大肆打砸公司內的辦公設施、家具、組裝機組等等，甚至試圖火燒車，當地警察立即趕往現場，平息相關的暴力行為。

儘管緯創駐印度人員，尚未對於暴力事件發表正式聲明，但消息人士告訴《印度時報》指出，薪資匯款問題是引發暴動的主因，員工對於公司沒有按時支付承諾的工資，感到相當的憤怒。

消息人士指出，雖然公司答應向工程專業的畢業生提供每月21,000盧比（約新台幣8000元）的薪水，但他/她的薪水已降至16,000盧比（約新台幣6100元），在最近幾個月甚至減少至12,000盧比（約新台幣4500元），非工程專業畢業生的月薪也已降至8,000盧比（約新台幣3000元）。


 

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