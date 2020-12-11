快訊／中天新聞確定12日關台！最高行政法院駁回假處分案抗告

▲中天換照案假處分抗告，最高行政法院做出裁定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

NCC決議對中天新聞台「不予換照」，中天隨請聲請假處分遭台北高等行政法院駁回，中天提出抗告，最高行政法院火速分案。全案於11日做出裁定，最高行政法院採信一審見解，駁回中天電視台的抗告，中天新聞台確定在明天關台。

NCC決議對中天新聞台不予換照。中天不服聲請假處分，請求得暫時准許換照、不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。案經台北高等行政法院審理，於11月30日召開言詞辯論庭，法庭攻防激烈。

而北高行於7日做出裁定，在請求得暫時准許換照部分，北高行認為NCC否決中天新聞台換照申請的原處分，並未對中天電視台造成重大損害或急迫危險，中天電視台未釋明在本案訴訟中具勝訴的高度可能性，且本案並非不能以金錢賠償或其他適當方式回復，故依利益衡量原則，此部分尚無定暫時狀態假處分的必要。

另外於不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道部分，北高行認為，在NCC所核發執照內容為對於中天新聞台的申請書及營運計畫書，這些內容原本就不包含頻位順序，故此，中天要求的52台頻道部分屬「私法上法律關係」爭執，並非「公法上法律關係」爭執，中天無從提起本案訴訟，與法定要件不符，一併駁回。

中天不滿，檢具理由後提出抗告，最高行政法院9日收案後火速分案審理，並作出裁定。