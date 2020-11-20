豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

▲住戶不滿保全沒代收包裹拿滅火器揍人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

保全不代收住戶200元包裹，被狠揍鎖喉還過肩摔！真實事件就發生在彰化員林市一棟豪宅大樓，昨(19)日鄭姓住戶不滿趙姓保全沒有幫他代付200元包裹被退件，氣得拿起滅火器車拚、還將人過肩摔，用拳頭揍、還用腳踹，一切就如武打劇上演，把保全當人肉沙包往死裡打，直到對方求饒才停手，如今已經報警處理。

▲住戶不滿保全沒代收包裹，還鎖喉把保全當人肉沙包打。

貨到付款的包裹，保全需要替對方買單？因為涉及個人隱私，這棟豪宅大樓管理處明文規定「保全不得代收代付住戶包裹」，趙姓保全還曾經收住戶的包裹被主管糾正責罵過，如今因為依規定辦事卻被暴力對待，真的很不應該。

▲住戶不滿保全沒代收包裹，將人過肩摔往死裡打。

而鄭姓住戶彷彿將趙姓保全當人肉沙包，一拳一腳都正中要害，為了200元有必要如此對待一個保護他們身家安全的保全嗎？大樓住戶對此都議論紛紛，而苦主趙男基於是大樓保全，拳腳間都只能閃避，還要對方住手冷靜，沒想到更激起鄭男的不滿，全身都是傷，甚至也被手錶割出一大道傷痕。

▲保全挨打後全身傷，已報警處理。

為了能拿到包裹，鄭男今天將200元交給管理室，他也順利取貨，不過管理室硬起來了，將趙姓保全被毆的監視器及送醫驗傷單，向員林警分局報案，保全公司主管今也到大樓慰問趙姓保全，還表示不排除對鄭男提出傷害告訴。

▲保全被住戶壓在地鎖喉，只能不斷掙扎。

▼保全主管送慰問金給趙姓保全

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