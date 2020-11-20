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雙11包裹大延遲！他買「鮮食商品」崩潰：過期了…網笑翻真勇敢

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▲▼雙11,包裹,超商,店員。（圖／翻攝自爆怨2公社、爆廢1公社）

▲雙11包裹大亂鬥。（示意圖／翻攝自爆怨2公社、爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

雙11瘋網購，各地物流中心、超商出現大量貨物，許多買家查詢7-11交貨便物流進度，都顯示「異常協尋中」，客服也打不進去。有網友透露，在雙11買了「蛋糕」，眼看7天鑑賞期已經過去了，依然不知蛋糕去向，網友看完後全笑翻。對此，超商業者回應，「出現『異常協尋』是簡訊誤植，將會再調整系統」。

一名網友在PTT發文，「打了兩天，從沒打通過過，要詢問查詢也無法，貨件根本不知道去哪」。雙11大爆單，許多民眾發現小7物流系統出現「貨態異常協尋中」狀態，且交貨便客服電話根本打不通，紛紛上網求助。

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然而，有一名網友在留言區透露，「11號買了蛋糕，12號賣家寄出，保存期限7天，到現在還在交貨便收件」。許多人看到後笑翻，「怎麼會在雙11買蛋糕？」「買蛋糕的好慘」、「買蛋糕這種鮮食東西，不是應該用X貓，怎麼會用交貨便」、「是在搞笑嗎？ 用店到店買蛋糕」、「你興趣是吃被壓扁或雜碎的蛋糕嗎」、「敢在雙11買蛋糕用超取的，我也是服了」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲有網友透露，在雙11買了蛋糕。（圖／翻攝PTT）

也有網友表示自己買了價值2萬元的商品，賣家於11日將包裹寄出，到現在物流仍顯示「異常協尋中」，「但客服也只能安撫你，除非你想提早走賠償流程，不然也只能乖乖等待，也沒其他方法了」。有網友驚訝回覆，「價值兩萬應該寄郵局報值比較安全吧？寄小七店到店真的心臟夠強」。

對此《ETtoday新聞雲》記者實際致電詢問，7-11則解釋，近期貨物較多，已積極調控物流系統，商品將陸續完成配送。「異常」則是處理中的狀態，簡訊訊息誤植，將會再調整系統，若有疑問可洽客服中心。

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