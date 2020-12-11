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美售台「野戰資通系統」有多強　40美軍「屠殺」500俄羅斯傭兵

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▲▼「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System, FICS）具備逆轉戰局的能力，讓40美軍屠殺500俄羅斯傭兵。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲「野戰資訊通信系統」具備逆轉戰局的能力，讓40美軍屠殺500俄羅斯傭兵。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院日前批准對台灣出售「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System, FICS）。雖然這次軍售不是戰機、飛彈等直接能夠造成殺傷力的武器，但是FICS的功能，卻足以發揮逆轉戰局的能力。資深媒體人王瑞德就在新聞節目《關鍵時刻》上談論40名美軍在戰場上靠FICS逆轉500俄羅斯傭兵的真實案例。

王瑞德指出，在2018年2月7日，40名美軍三角洲部隊，前往敘利亞與伊朗邊境附近的一處天然氣工廠，協助指揮庫德族部隊，美軍部隊指揮官突然接收到了遠方死神無人機的回報資訊，有一支人數500人，以及3部俄制T-72坦克、24部裝甲車，數量不明的迫擊砲。

王瑞德接著說，美軍指揮官透過監聽得知對方的部隊說俄文，當場回到五角大廈，經過美俄兩國國防部長確認之後，該支部隊為傭兵部隊，並非俄羅斯政府可指揮部隊，美國國防部當場授權「解決」。

▲▼「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System, FICS）具備逆轉戰局的能力，讓40美軍屠殺500俄羅斯傭兵。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲「野戰資訊通信系統」讓步兵指揮官也能調動F-22戰機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

王瑞德強調，「最恐怖的一場屠殺開始了」首先來轟炸的是F-22隱形戰機。

主持人劉寶傑當場驚呼，「三角洲部隊可以調動F-22！」

王瑞德說，F-22轟炸完，接著AC-130空中砲艇就來了，B-52轟炸機也過來了，最後收拾戰局的是阿帕契攻擊直升機，最後200多名俄羅斯傭兵沒有一個活著回去，伊朗300名志願軍也死了100多人，200多人逃回去，而且逃走的生還者也多人受重傷。

劉寶傑總結，所以有了這一套作戰系統，前線的步兵指揮官可以調動這麼多東西！

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