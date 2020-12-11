性魔趙斗淳12日出獄 民眾監獄外等：交給我們處刑！

▲趙斗淳(左)一案曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》（原文譯《素媛》，소원）。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）

國際中心／綜合報導

韓國「亞洲經濟新聞」報導，在性侵兒童暴力犯趙斗淳刑滿出獄前一天的12月11日下午，網路頻道GZSSTV代表安正權(譯音)等十餘人在趙被關押的首爾南部監獄前舉行集會。安正權還在監獄前公開喊話：「把趙斗淳交給我們，我們來直接處決。」

據了解，集會將通宵進行一直持續到明早趙斗淳出獄。安正權主張：「國民應該對趙斗淳進行審判。唯有讓這種人活不下去，才不會發生模仿犯罪。」

另一方面，他更表示不能一味照顧性侵犯的人權，只允許保護監察所透過電子腳鐐追蹤其位置，應該讓全體國民都能追蹤。他特別強調：「如果開發應用程式，讓所有普通國民都知道性犯罪者的移動路線，不就能避開他們了嗎？」

法務部當天表示，趙斗淳將於12日上午6點多離開監獄，乘坐專車前往居住地附近的安山保護觀察所。法務部相關人士說：「如果讓趙斗淳乘坐大眾交通工具回家，在移動過程中發生跟市民爆發衝突等突發情況的可能性非常高。 之前由於身體條件不允許，保護觀察官乘坐車輛同行的先例也很多，所以才做出了以上決定。」

安正權則認為法務部作出的決定是為趙斗淳提供了「特殊待遇」，並表示如果趙斗淳乘坐專車出獄，將檢舉首爾南部監獄獄長。他又說：「趙斗淳被打耳光，那是趙斗淳的事情。為了讓他順移動而提供車輛，本身就是搞特殊。」

安正權同時表示：「趙斗淳必須徹底完蛋。如果我們在這裡得不到滿意的結果，那我們就去他的家遊行集會4天3夜，然後再在安山進行汽車遊行。」

據瞭解，趙斗淳的個人信息最快在明日將透過性犯罪者資訊公開網站向社會公開。通常情況下，性犯罪者的個人資訊將在其出獄之後一個月左右公開，但考慮到趙斗淳受到國民的高度關注，相關部門將在明天(12日)進行登記。預計明日起，只要在網站上搜索他的名字，不僅可以查到身份資訊、照片，還可以查到具體的家庭住址和性犯罪前科記錄。

趙斗淳事件是2008年12月發生於韓國的一起強姦案，犯人趙斗淳在廁所用極其殘忍的手段強姦一個8歳幼童，最後判處12年有期徒刑，許多韓國人民並不滿意這個判決結果。事件後來被翻拍成電影《希望：為愛重生》。