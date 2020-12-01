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紐西蘭最幸福工作大公開　網友 : 下輩子還有機會嗎？

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▲▼紐西蘭,豐力富,乳牛,牛奶,工作。（圖／豐力富提供）

▲紐西蘭開出讓人難以置信的工作條件。（圖／豐力富成人奶粉FB粉絲專頁貼文）

消費中心／綜合報導

想到紐西蘭會想到什麼？是絕美風景還是成群牛羊？近來網路熱傳「紐西蘭最幸福工作」，辦公室看出去有紐西蘭自然景觀，工作福利包含年休300天，每天還包吃住、美食無限量供應，文章一出，讓網友驚呼原來紐西蘭才是真的工作天堂。經歷一週網友熱烈討論與自我推薦後，結果揭曉，原來是乳品專家豐力富自營牧場所養的牛獲得這個全世界最幸福的工作殊榮，讓本來躍躍欲試的網友頓時崩潰，紛紛大喊「當牛比當人好」、「好想變成一頭牛啊」。

紐西蘭的乳業代表恆天然乳品公司，為紐西蘭第一大的乳品出口商。旗下台灣成人奶粉領導品牌豐力富，日前就公布他們在紐西蘭最棒的工作，就是在豐力富自營牧場工作的乳牛，可以生活在紐西蘭得天獨厚的地理環境下，順著牛原本的生長習性成長，每天還可以吃天然的牧草。所有生活在豐力富牧場的乳牛，都在自然的情況下產出天然營養的牛奶，而且豐力富從源頭進行環境管理、永續經營，讓世世代代的乳牛都能在這麼幸福的環境中長大。

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屏東科技大學動物科學與畜產系退休副教授、同時也是英國雷丁大學食品與乳品林美貞博士表示，牛奶是大自然的禮物，可以提供消費者完整的天然營養。豐力富身為乳牛的好雇主和專業的乳品專家有三大要點，分別是打造天然低污染環境、用天然放牧方式進行飼養，以及創造出更多天然豐富營養的牛奶。

一、維護天然環境，降低污染可能

協助每個牧場量身訂做環境計畫，透過柵欄設置和天然樹叢種植，將牛的活動圈與水路區隔，降低排泄物、肥料汙染水路的機會，同時對土壤進行即時監控，降低水與土讓受汙染機會。

▲▼紐西蘭,豐力富,乳牛,牛奶,工作。（圖／豐力富提供）

▲紐西蘭牛隻天然放牧。（圖／業者提供，下同）

二、用天然放牧方式飼養，避免乳牛緊張害怕

紐西蘭由於腹地廣大，可以放牧、吃天然的牧草為主，並盡可能降低乳牛的泌乳壓力，避免乳牛處在恐懼和緊迫的狀態，讓乳牛用放鬆狀態產出品質良好、營養豐富的牛奶。

三、吃牧草的乳牛，可以產出更天然豐富的牛奶

豐力富的乳牛以天然牧草為食、長時間曬太陽，所產出來的牛奶含有較高的不飽和脂肪酸(如共軛亞麻油酸)與β-胡蘿蔔素，也含有維生素E、D等天然營養素。

▲▼紐西蘭,豐力富,乳牛,牛奶,工作。（圖／豐力富提供）

▲親子一起享用牛奶。

林美貞博士表示，紐西蘭相對於其他乳源產地的確有更得天獨厚的條件，可以維持放牧300多天的方式進行飼養。豐力富作為乳品專家，因為擁有紐西蘭的自營牧場，因此更能掌握環境和飼養的專業度，從源頭就嚴格控管，用最天然的方式飼養、吃天然的牧草、產出營養價值較豐富的牛奶，希望透過百年經驗的傳承，持續帶給消費者天然營養的牛乳。

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