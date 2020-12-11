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退休後最怕什麼事？女兒發現了「媽媽的孤獨」…送了一群朋友給她

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▲▼中年婦女,更年期,社交。（圖／pixabay）

▲中年人面臨社交圈子窄的煩惱。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

台灣將在2026年進入超高齡社會，甚至還可能提前到2025年。退休後你最怕什麼事？最近，據一項針對「熟齡族」的調查顯示，71.5%的人還是表示，「社交圈子窄，會孤獨寂寞。」

當然，在台灣高齡化社會的市場驅力下，退休、長照、銀髮照顧等議題，已經愈來愈受到外界重視。近年來，一些傳統媒體也逐漸轉向重視此類族群的資訊需求，如《康健雜誌》的大人の社團、《遠見雜誌》的50+、《今周刊》的幸福熟齡等。當然，還有一些社群媒體，比如雄獅旅遊的「旅行大小事」、104的「高年級」等。

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▲▼中年婦女,更年期,社交。（圖／pxhere）

▲熟齡族也渴望社交。（示意圖／pxhere）

當然，熟齡族在智慧型手機上網與消費的普及程度近幾年不斷升高。根據TWNIC財團法人台灣網路資訊中心2019年台灣網路報告，39到54歲上網率已超過95%，55歲以上也已突破七成。從多種網路服務使用率來看，39到54歲使用者無論是基礎的即時通訊，或是較為複雜的社群論壇，都有超過八成的使用率；55歲以上也有一半比例的社群平台使用者。

可是，Encore App創始人林宜靜卻發現，在台灣市場上，有不少活動體驗平臺與熟齡議題相關的媒體網站，但沒有針對輕熟齡打造之活動社群平台。

她從自己母親身上觀察到，她們在子女長大成人，面臨著強烈的失落與社交匱乏。因此，林宜靜一直思考，能讓母親重新與人群連結，並結交同好，建立自己的熟年新生活的管道。經過不斷開發研究，2020年6月她終於把一個精心的大禮送給了母親。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲Encore App打造大人版IG 。（圖／業者提供）

林宜靜笑稱，其實這個app就是個「大人版IG」，「幫中年朋友揪團找人生新夥伴。」之後，林母開始真正的走出去，參加一些有趣課程學習，比如手工肥皂教學、廚藝教學等，偶爾也組團出遊交友。林母發現，因為一個APP，她的世界更大了。

現在，林宜靜的看的更遠了，希望可以更深入挖掘熟齡族群對生活的想像，讓他們活得快樂、瀟灑、有質感。她說，「下一步將以輕熟年社群生活型態為其打造生態圈，提供會員揪團旅遊、購物等其他商務服務，讓子女離巢、退休中年不孤單。」

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