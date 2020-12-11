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社會 社會焦點 保障人權

高雄救護車遭撞「原地轉圈」險翻覆　車頭受創病患緊急「換車」

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記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

11日凌晨1點多，高雄市區一輛救護車載送病患的過程當中，行經中正一路時，突然遭到一輛香檳色的自小客車從左側撞擊，導致救護車偏離車道旋轉，還差點釀成翻車意外，警方獲報到場，緊急將救護車上原本載送的傷者，送上另一輛救護車送醫救治，經警方現場初步酒測，雙方駕駛酒測值都是0，初步排除酒駕釀禍，詳細的事故原因仍有待釐清。

▲▼ 高雄市區凌晨發生一起救護車遭撞的車禍事故 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市區凌晨發生一起自小客車撞救護車的意外事故。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 高雄市區凌晨發生一起救護車遭撞的車禍事故 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市區凌晨發生一起自小客車撞救護車的意外事故，肇事的自小客車右側車頭幾乎全毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

苓雅分局交通分隊指出，這輛遭撞的救護車從高雄一處護理之家出發，原本要載送病患就醫，沒想到行經中正一路時，遭到23歲李姓駕駛開的自小客車撞擊，這一撞，除了李男駕駛的車輛右側車頭全毀外，遭撞的救護車保險桿也掉落、車體變形，幸好消防隊員趕到後，利用長背板協助將救護車上的病患送醫。

警方表示，初步對救護車駕駛以及肇事的李姓駕駛實施酒測，雙方酒測值皆為0，目前詳細的事故原因，還有待警方進一步釐清。

▲▼ 高雄市區凌晨發生一起救護車遭撞的車禍事故 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市區凌晨發生一起自小客車撞救護車的意外事故，肇事的自小客車右側車頭幾乎全毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

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