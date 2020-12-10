快訊／大雨不斷又遇6.7地震狂晃！　台鐵猴硐搶修現場狀況曝

記者賴文萱／台北報導

今年最大一起地震！今（10）日21:19宜蘭外海發生規模6.7地震，深度達77公里，各地最大震度宜蘭4級、台北4級、花蓮4級、桃園4級、新竹4級、南投4級、台中4級、苗栗4級、雲林4級、嘉義4級、台東3級、彰化3級、高雄3級、台南3級、屏東2級、澎湖2級、馬組1級。





▲21:19宜蘭外海發生規模6.7地震。（圖／中央氣象局）

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交通部長林佳龍也在臉書更新目前交通各單位的狀況，其中，21:23猴硐瑞芳搶修工程已回報平安；高鐵台北桃園苗栗間列車延誤；高速公路CCTV檢視通行正常；港區燈塔回報無災情。另外，公路總局也回報，經初步比對本局轄管道路於震度4級以上路線巡查中，目前轄區道路暫無災情。若有最新道路訊息，將隨時公佈更新。

▲台鐵猴硐搶修現場。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，猴硐搶修現場平安，目前沒受到地震影響，仍在持續搶修中。不過，受到地震影響，新城=蘇新=蘇澳=八堵=竹南=通霄、竹南=三義間按4級規定辦理，富里=新城、田中=民雄按3級規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

▲台鐵猴硐搶修現場回報平安，仍在持續搶修中。（圖／台鐵提供）