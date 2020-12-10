超車「多按一聲喇叭」！公車司機被判刑6個月…賠償百萬

▲公車司機超車多按一聲喇叭，害前方騎士轉頭摔車死亡。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名劉姓公車司機先前開公車上路，超車時連按3聲喇叭，導致右前方的鄭姓騎士擦撞圍籬，最終因此死亡。法院審理後，依照過失致死罪，判處劉男6個月有期徒刑，民事的部分則須賠償208萬多元，全案仍可上訴。

判決書指出，劉男是客運公司的職業駕駛員，106年8月10日下午開公車送客，行經新北市三峽區隆恩街，該路段當時正在施工，依據相關規定不得超車，但劉男為了超車，接近右前方的73歲鄭姓騎士，接著連按3聲喇叭，示意要超車。

鄭姓騎士聽見喇叭聲，受到了驚嚇，轉頭向後方查看，因此沒有保持直線行駛，不慎撞上路旁的施工圍籬，當場摔車倒地，雖然被送往醫院搶救，但當年10月仍因中樞神經性休克，不治身亡。

檢調依照《道路交通安全規則》第101條規定，若想要超同道前車，必須先2聲喇叭、或變換燈光1次，不得連續密集鳴按喇叭或變換燈光，迫使前車讓路，劉男連按3聲喇叭，已經明顯違反規定。

▼ 公車司機在施工路段想超車，連續按了3聲喇叭。（示意圖／ETtoday資料照）



檢警認為，當天氣候良好，白天有自然光線，且柏油路路面乾燥、視線良好，劉男應該能夠注意到，事發路段正在施工，也應該知道是單行道，但仍沒有遵守相關規定，靠近、超越鄭姓騎士，導致鄭姓騎士聽見喇叭聲回頭看，沒有注意行車方向，進而擦撞右側的施工圍欄。

法院審理後，依據過失致死罪，判處劉姓駕駛6個月有期徒刑。民事的部分，鄭姓騎士的妻子將劉男、客運公司告上法院，求償880萬餘元，鄭男的3名子女分別求償400萬餘元，合計求償約2,100萬餘元。

對此，法院則認為，鄭姓騎士的家屬求償過高，鄭妻的求償金額應為200萬元，鄭家子女求償金額各為150萬元，加上醫藥費、殯葬費等44萬餘元的費用。

法院認定，劉男與客運公司在這次的事故中，佔3成的責任，計算之下，應該賠償208萬餘元，扣除汽車強制險的保險金，應該賠償鄭姓騎士的家屬18萬元，全案仍可上訴。

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