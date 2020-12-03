下車鈴故障！司機瘋狂碎念「不按不給下」　網怒：脾氣不好就別做

▲有乘客因下車鈴故障，而被司機斥喝。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

一名女網友指出，日前搭公車時，有位乘客要下車，但因下車鈴故障而沒亮燈，沒想到司機卻喝斥對方，甚至還說「下次不按就不給下車」。不僅如此，後來還有要上車的民眾，司機卻突然關車門，差點就夾傷人，讓目睹全程的她十分憤怒，直呼「要不是手上提一堆東西，一定投訴這個惡劣的司機」。

原PO在臉書社團「我是南港人」表示，前幾天晚間搭公車時，短短幾站卻發生令人不快的事。首先，有位女性乘客準備要下車，並按了下車鈴，沒想到按鈴卻故障沒有亮燈，結果就被司機大聲斥喝，「妳下次不按鈴不給妳下」，並要求對方再按一次鈴。

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不過，女乘客乖乖照做後，下車鈴還是沒亮燈，這時司機又嗆聲，「燈沒亮不會按別的嗎？」甚至還不斷碎念罵人，讓女乘客感到很委屈，解釋自己就坐在這個位置，並在下車時跟司機說了一聲「對不起」。

沒想到過沒多久，有幾位乘客要上車，但司機卻無預警關門，差點就夾到要上車的民眾，直到其他人提醒，司機才又把車門打開，並大吼「你到底要不要上車」。司機的種種行徑，都讓原PO十分憤怒，「那天正好下雨，我手上又提一堆東西，如果我手有空，一定立馬投訴這個惡劣的司機。」

▲原PO在社團控訴公車司機的行徑。（圖／翻攝自我是南港人）



不少網友看見司機的行為後，都紛紛表示，「司機太沒有耐心」、「記公車上面的編號以及司機全名，即可向1999申訴」、「其實妳這段文轉給1999，還是可以投訴成功，沒有時限，如果知道確實的司機姓名更好」、「公車算服務業吧？態度怎麼可以這樣呢？脾氣不好就不要做嘛」。

對此，國民黨議員李明賢的服務處主任也現身留言處，表示會向相關單位反映，並要求該公司加強員工教育訓練，且做好督導工作，避免相同情況再次發生。

▼議員李明賢的服務處主任現身留言處，表示會向相關單位反映。（圖／翻攝自我是南港人）

