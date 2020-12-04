翹腳搭車遭公審「腳是鑲金欸？」風向神轉　網反鞭：她在保護孩子

▲原PO嗆，「當媽的人竟然這樣！」（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

人手一機的時代，彷彿時時刻刻被放大監視！一名女網友痛批，日前看見一對母女搭公車，媽媽翹起雙腿之外，腳底還踢向前方的隔板，讓她忿忿不平直呼，「腳是鑲金欸？」豈料公審文反變挨轟，連路過的公車司機都看不下去，「感覺這樣還好吧」，另有網友指出，其實媽媽此舉是在保護孩子。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，今（4）日搭公車時，發現博愛座隔壁坐著一對母女，其中媽媽雙腳交叉，右腳底部同時貼在隔板上，怎料此舉卻引發原PO不滿。

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原PO氣得拍下照片，接著公審對方，「前面板子是翹腳用啊！我怎不知道？人家都把腳放地上，她的腳是鑲金欸？當媽的人竟然這樣。」

文章曝光後，底下網友反砲轟，「當媽的人 莫名都被罵了」、「原來這樣會被公審...下次我也要來翹翹看」、「確定不刪文嗎」、「我以後出門不敢摳耳朵了」、「只能說生活沒注意到的小事情～都被放到網路上來公審很累」、「很多人手機拍照錄影功能，是拿來刷存在感的」、「本人是客運司機，感覺這樣還好吧」、「擋到你的Wi-Fi？」「你還是自己買台車開好了，不要坐公車了，不然哪天氣到中風怎麼辦」。

▲就怕司機開太快，網友表示，腳剛好可以緩助衝擊！（圖／翻攝爆怨公社）



另外，其他網友也替媽媽護航，認為翹腳是有原因的，「傻眼！這樣也要po來被公審！很明顯就是要檔小孩～腳至少擋著能緩衝」、「其實他是在保護孩子，因為累閉眼休息，怕孩子不注意跑出去，所以用腳擋著請問這樣犯法嗎」、「有時我好像也會這樣，擋小孩用的」、「只是怕旁邊的小孩，車子煞車導致他滑下去吧」。