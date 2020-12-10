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游錫堃盼優先通過18歲公民權、降低修憲門檻　「先有60分路會比較寬廣」

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▲▼立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃10日表示，無論如何一定要把18歲公民權與修憲門檻降低，「這兩案要想辦法通過，至少這一次」，其中在18歲公民權大家的共識比較高，公民複決通過的機率相對高，修憲門檻降低則有助於修憲，「如果這兩案可以通過，這次的修憲就有60分，如果沒有就0分」，先有60分未來的路會比較寬廣。

游錫堃表示，修憲在台灣是一件存在高度困難，但是又非常重要的事情，憲法決定國家的現在與未來，一般人唸書都會讀到憲法是根本大法，但用「國家根本大法」這樣講太不人民化，另外一種說法叫做「憲法是人民權利的保障書」，用這樣來形容憲法比較好。

游錫堃呼籲，全國人民、國家的主人一定要重視這次的修憲，距離上一次2005年修憲已經有15年，照理來說時間蠻長的，但至今還是那麼困難，「立法院如果要修一個好的憲法，可能要等下屆再下屆」，大家會比較容易凝聚出共識，否則現在立法委員的意見仍存在許多分歧。

游錫堃也提到，台灣究竟是要制憲還是修憲、到底要三權分立還是五權分立，又或者是要總統制還是內閣制都是個議題，以目前來看整個制憲的氣候還沒成熟，再加上朝野立委的意見仍然分歧，透過選舉能讓台灣主體性的思想更加深植民心，大家也比較容易對憲改形成共識，否則單獨靠一個政黨絕對無法通過修憲案。

游錫堃說明，修憲案必須要由四分之一的立委提議，經過四分之三立委出席，由出席委員的四分之三決議，並在公告半年後透過公民複決，亦即立法院必須要有85位立委出席，公民複決還要有965萬人同意，票數要比總統蔡英文在今年大選得到史上最高的817萬票，多出140萬票以上。

游錫堃指出，立法院已通過成立修憲委員會，修憲委員會總共有39名立委，分別是民進黨團22人、國民黨團14人、台灣民眾黨團2人、時代力量黨團1人，由於現在是預算會期，美豬美牛的議題在立法院爭議也很大，才會讓修憲委員會還沒正式運作，「下會期應該會比較熱絡」。

游錫堃說，立法院目前收到的修憲提案總共有38件，還有幾案正在研擬當中，其中降低18歲公民權的有15案、廢除考監兩院的有5案，加起來就已經超過半數，另外還有人提出閣揆同意權的提案，希望未來大家能夠多多討論，並且提供立法院建議。

游錫堃表示，自己並沒有企圖影響什麼，但無論如何一定要把18歲公民權與修憲門檻降低，「這兩案要想辦法通過，至少這一次」，其中在18歲公民權大家的共識比較高，公民複決通過的機率相對高，修憲門檻降低也有助於修憲，否則未來修憲會變成一個困局。

游錫堃強調，「如果這兩案可以通過，這次的修憲就有60分，如果沒有就0分」，若再外加廢考監通過就變成70分、再有什麼通過就80分，「所以至少要有60分，先有60分路會比較寬廣」。

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